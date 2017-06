Marktoverzicht: Italiaanse bankenredding op applaus onthaald

Er is heel wat tijd overheen gegaan, maar er is eindelijk een oplossing bereikt voor de redding van de twee noodlijdende Noord-Italiaanse banken Banca Popolare di Vincenza en Veneto Banca. Er komt een afsplitsing van de goede activa, die voor 1 euro worden overgenomen door de grootbank Intesa Sanpaolo (+4,7%), terwijl er daarnaast bad banks komen. De Italiaanse overheid zet 12 miljard euro aan de kant voor toekomstige verliezen. De koersstijging van Intesa mag niet verwonderen, omdat de Italiaanse overheid met Europese goedkeuring 5,2 miljard euro mag injecteren in Intesa, zodat de kapitaalratio's niet worden aangetast.

Op de beurs van Zürich was het een topdag voor de aandeelhouders van Nestlé (+4%). De koers schoot naar de hoogste koers ooit, na het bericht dat het hedgefonds Third Point van activist Daniel Loeb een belang van 1,3 procent in de voedingsgigant heeft opgebouwd. Het gaat om de grootste individuele investering van 3,5 miljard dollar in het bedrijf. Third Point wil het management van Nestlé er in de eerste plaats toe aanzetten zijn belang in de cosmeticareus L'Oréal (+3,9%) te verkopen (beurswaarde van 25 miljard euro), zodat er flink wat geld vrijkomt, onder meer voor de inkoop van eigen aandelen.

De grootste stijger in Brussel is het technologiebedrijf Dalenys (+40,5%). Er is een vriendschappelijk bod van het Franse Natixis op 50,04 procent van de aandelen van die specialist in onlinebetalingen en onlinemarketing. De bedoeling is een fintechspeler van Europees niveau te vormen. Als het bod wordt aanvaard, zullen ook de kleine aandeelhouders 9 euro per aandeel van Dalenys krijgen.

Dinsdag is het uitkijken naar data over het consumenten- en ondernemersvertrouwen in Italië en naar de evolutie van de vastgoedprijzen in de grootste twintig Amerikaanse steden (S&P Case Shiller-index).