Marktoverzicht: Geen vliegende tapijten, wel een zinkend schip

De Europese handelsdag eindigde in mineur, na nochtans een veelbelovende start. De neergang werd om 15 uur ingezet, toen cijfers gepubliceerd werden over de stijging van de levensduurte van de Amerikanen. De tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten suggereren dat het economisch minder goed gaat dan gedacht, en strooiden roet in het eten.

De inflatie is een van de factoren die het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) bepalen. Economen verwachten dat de Fed vanavond een eerste stap doet richting de afbouw van de balans, of dat hij het startschot geeft voor obligatieverkopen door de centrale balans. Het is voor beleggers dan ook uitkijken naar de speech van Fed-voorzitster Janet Yellen om 20 uur.

Bij het slot stond de EuroStoxx50 plots 0,1 procent in de min. De Bel-20 verloor uiteindelijk 0,2 procent tot 3902,48 punten. De Franse nutsreus Engie (+2%) pronkte bovenaan in de Bel-20-rangschikking, de Luxemburgse inoxproducent Aperam (-2,7%) was de hekkensluiter.

Buiten de Bel-20 miste Balta zijn afspraak met de belegger. De tapijtboer kwam vandaag naar de beurs tegen 13,25 euro per aandeel, het onderste cijfer van de vooropgestelde prijsvork, en verspeelde op zijn eerste beursdag meer dan 5 procent van zijn beurswaarde. De kleine Belgische belegger gaf niet thuis. Er was 10 procent van de aandelen voor particulieren gereserveerd, maar zoveel aandelen werden niet eens gesleten aan de kleine belegger. De grote beleggers, die de prijs bepalen, liepen duidelijk ook niet warm voor het verhaal van Balta. Zijn het de hoge schulden, de twijfels over de groei of de vrees dat de private-equity-speler Lone Star over zes maanden opnieuw een pakket aandelen de deur uit wil? Feit is dat de beurscarrière van Balta onder slecht gesternte gestart is.

Buiten de Bel-20 kreeg Exmar (-8,5%) opnieuw een stevige tik. De koers van het aandeel is in enkele maanden gehalveerd en het dieptepunt van 3,9 euro per aandeel van oktober 2011 komt nu wel erg dichtbij. Gisteren raakte bekend dat de gastankerrederij bijna op haar blote knieën een verlenging van de looptijd van 1 miljard kronen aan obligaties moet vragen. Dat is het equivalent van iets meer dan 100 miljoen euro. Exmar belooft de obligatiehouders een rendement van ongeveer 11 procent, dubbel zoveel als wat ze tevoren kregen.

Twee weken geleden probeerde Exmar - tevergeefs - nieuwe obligaties in Noorse kroon en in euro uit te geven om obligaties te herfinancieren die in juli op vervaldag komen. Dat lukte niet, wat erop wijst dat het vertrouwen van de beleggers zoek is. Het bedrijf zit in een sukkelstraatje sinds de publicatie van de jaarresultaten op 30 maart. Toen liet Exmar weten dat de Caribbean, een soort drijvende fabriek die aardgas vloeibaar maakt en zo het transport vergemakkelijkt, pas ten vroegste in 2018 een bijdrage zal leveren aan de resultaten. Exmar is nog altijd op zoek naar klanten voor dit prestigeproject dat veel centen kostte.

Behalve de vervallende obligatie ziet Exmar nog twee grote facturen op zich afkomen. Ten eerste moet het bij de oplevering van de Caribbean nog een laatste betaling van meer dan 200 miljoen dollar doen. Voorlopig heeft Exmar nog geen klanten voor de Caribbean. Volgens topman Nicolas Saverys zouden er wel drie geïnteresseerden zijn. Ten tweede rest er ook nog een betaling van bijna 84 miljoen dollar voor een drijvend hervergassingschip.

Analisten zien de schulden van Exmar op relatief korte termijn boven 800 miljoen dollar stijgen. Exmar ondernam al verschillende pogingen om zijn schulden te verlichten. Een van die ultieme pogingen, een verkoop van zijn drijvende hervergassingschepen aan Vopak, ketste op 26 april nog af.

Donderdag komt nade Fed ook de Bank of England met een rentebesluit. De meststoffenproducent Rosier houdt zijn algemene vergadering voor de aandeelhouders. De kapitaalverhoging van de specialist in studentenresidenties Xior loopt op zijn laatste beentjes. Inschrijvingsrechten uitoefenen kan nog tot 19 juni.