Marktoverzicht: Geen vier hersteldagen op een rij

Er is een einde gekomen aan drie opeenvolgende hersteldagen na de zwakke prestatie van vorige week ten gevolge van de escalerende verbale oorlog tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Vanochtend gingen de indexen meteen in het rood en in de namiddag diepten de verliezen verder uit.