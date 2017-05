Marktoverzicht: Geen plaats voor angsthazen op stierenmarkt

De Europese beurzen zetten in alle rust hun klim verder. De invloedrijke Eurostoxx 50 won 0,3 procent. Ook op Wall Street begon de handel met een lichte winst. Tussen die groene cijfers viel Brussel wat uit de toon. Al was het verlies voor de Bel-20 (-0,01%) vooral toe de schrijven aan de daling van KBC (-3,2%), waar het dividend vandaag van de koers ging.

De relatieve rust op de beurzen vertaalt zich in een historisch lage VIX-index, beter bekend als de angstbarometer van de markten. Die VIX geeft aan hoe groot beleggers de kans op marktturbulentie in de komende maand inschatten. De VIX polst specifiek naar de verwachtingen voor de brede Amerikaanse aandelenindex S&P500, maar gelijkaardige indexen bestaan ook voor andere markten. Als meest toonaangevende aandelenkorf staat de S&P500, en bijgevolg de VIX, wel te boek als een richtingaanwijzer voor de markten in het algemeen.

De jongste duik in de VIX volgt op de verkiezing van Emmanuel Macron tot Franse president, waardoor de toekomst van Europa een pak minder onzeker oogt. Ook breder ziet het plaatje er vandaag wat beter uit, met een minder gespannen houding tussen de Verenigde Staten en China, puike bedrijfsresultaten en een wereldeconomie die vaart wint. Anderzijds is het laagtepunt in de VIX best vreemd, want je kunt moeilijk zeggen dat we in een wereld zonder risico's leven. Denk maar aan de onzekerheid rond het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump of de onderhandelingen over de brexit.

Wat betekent die historisch lage volatiliteit nu? Zoals wel vaker in de financiële wereld zijn de meningen verdeeld. In het verleden bewoog de VIX vaak tegengesteld aan de beurzen. Voor sommigen is de dalende VIX dus een gunstig teken, dat erop wijst dat de beurzen nog verder kunnen stijgen. Andere waarnemers zijn er minder gerust op. Zij waarschuwen dat grote correcties of zelfs beurscrashes doorgaans voorafgegaan werden door een lage volatiliteit. Stilte voor de storm, zeg maar. Zij waarschuwen de belegger daarom dat hij zich maar beter schrap kan zetten voor wat markttumult. Alleen weet niemand hoelang zo'n stilte voor de storm duurt.

Op de beurs van Brussel sprong de winst voor Umicore (+3,3%) in het oog. Het aandeel trok voor de tweede dag op een rij een tussensprintje. Maandag kondigde het bedrijf aan dat het de investeringen in zijn technologie voor elektrische wagens zal verdubbelen. Een dag later volgden de lovende analistenrapporten. Het resultaat is een stijging met 6,5 procent in twee handelssessies.

Nog opvallend was de klap voor Agfa Gevaert (-7,8%). De belegger reageerde vooral verrast op de tegenvallende winstmarge. Die staat onder druk door de tegenvallende verkopen in de divisie, die zich toelegt op de beeldvorming in de medische sector. Dat is de activiteit waar Agfa normaliter de hoogste marges op realiseert. Een daling van de omzet in die tak laat zich dan ook onmiddellijk voelen in de marges op groepsniveau.

Het tegenvallende cijfer zaait twijfel bij de belegger over de toekomstplannen van het management. Dat wil de omzet stabiliseren en een marge van 10 procent realiseren. De sterke koersstijging van de voorbije maanden creëerde natuurlijk wel wat ruimte voor teleurstelling.

In het buitenland kwam Zalando (-1,5%) met cijfers. De Duitse onlineretailer ziet de groei wat stokken, nu grote merken als H&M en Zara zich ook op het internet beginnen te roeren. Volgens het bedrijf wil het niet alleen groeien, maar ook winst maken. Dat kan door meer mensen naar de Zalando-website te lokken of door elke klant meer te doen uitgeven. Alleen vielen beide cijfers wat tegen. Analisten vragen zich daarom af of de verwachtingen die in de huidige beurskoers verrekend zitten, niet te hoog gegrepen zijn.

Cijfernerds komen woensdag wellicht tijd te kort. Op de agenda staan kwartaalrapporten van onder meer Ahold Delhaize, Ageas, Bekaert en Ontex. Wie toch nog niet verzadigd is, kan in het buitenland voor updates terecht bij onder andere Suez, SBM Offshore, Boskalis en Altice.