Marktoverzicht: Galapagos op achterstand gefietst

De marktendag was op voorhand 'Triple risk Thursday' gedoopt naar de drie grote risico's: de Britse verkiezingen, de getuigenis van de voormalige FBI-topman in de VS, en de rentevergadering van de Europese Centrale Bank. Op de uitslag in het Verenigd Koninkrijk was het nog wachten tot in de late uren, de inhoud van de getuigenis van James Comey was op voorhand bekend, en de persconferentie van Draghi baarde een muis.

De Italiaan schaafde zoals verwacht wat aan zijn woorden. Zo zijn de risico's volgens de ECB meer in evenwicht en is de kans op een nieuwe renteverlaging duidelijk gedaald. Anderzijds verwacht Frankfurt de komende jaren minder inflatie dan bij de prognoses van drie maanden geleden. En dus verandert er fundamenteel niets aan het beleid, buiten dat de bocht naar een normalisering van de rente in heel voorzichtige bewoordingen is ingezet.

Wat een bewogen dag had moeten worden, bleek achteraf dan ook weinig opzienbarend. De meeste Europese beurzen sloten de dag hoger. De Eurostoxx50 won een half procent, de Bel-20 deed er 0,3 procent bij.

In de Bel-20 kwam er woensdag al slecht nieuws voor Galapagos uit de VS overwaaien. AbbVie, zijn concurrent in de strijd voor een nieuw reumamiddel, haalt positieve resultaten bij de derde fase, de laatste fase voor een nieuw medicijn naar de markt kan. De definitieve resultaten van het onderzoek volgen pas later, maar het ziet er sterk naar uit dat AbbVie bijna klaar is met de ontwikkeling van zijn nieuw reumamiddel.

Tot zowat anderhalf jaar geleden werkten AbbVie en Galapagos nog samen aan de ontwikkeling van het middel van het bedrijf uit Mechelen. Dat de Amerikanen er toen voor kozen de samenwerking niet voort te zetten, toonde al een groot vertrouwen in de slaagkansen van het eigen middel. En voor AbbVie staat er heel wat op het spel. Het bedrijf haalt nu het merendeel van zijn omzet uit zijn huidige reumamiddel, maar dat patent loopt over enkele jaren af. De tijd dringt dus om tijdig een nieuw stermedicijn op de markt te krijgen.

Galapagos van zijn kant kon na de breuk met AbbVie een nieuwe, betere deal sluiten met Gilead. Het aandeel herstelde daardoor relatief snel van de klap en verkende zelfs nieuwe hoogtes. Galapagos maakte van die koerssterkte gebruik om nog eens extra geld op te halen. Sindsdien is het aandeel wel 20 procent gedaald.

Donderdag ging Galapagos bij de opening van de beurzen een paar procent achteruit, maar bij de slotbel bleef het verlies beperkt tot zo'n anderhalf procent. Het succes van AbbVie mag dan ook geen grote verrassing heten. Door de samenwerking op te zeggen, hadden de Amerikanen impliciet al aangegeven dat ze overtuigd waren van hun eigen medicijn.

Voor Galapagos wordt de oefening niet eenvoudiger. Er is niet alleen een duidelijke achterstand - de resultaten voor filgontinib worden ergens volgens jaar verwacht - hun middel zal minstens even goed moeten zijn, zo niet beter, om ook toelating te krijgen om op de markt te komen. Voor de belegger wordt het dus nagelbijten. Het potentieel is groot, maar het kan dus ook tegenvallen.

Op Wall Street ging de aandacht naar Alibaba. De Chinese internetreus koerste na de openingsbel meteen dik 10 procent hoger na het bericht dat het bedrijf tot bijna de helft meer omzet denkt te halen in zijn boekjaar dat nog loopt tot maart 2018. Dat is meer groei dan in de stoutste dromen van het leger analisten dat het aandeel volgt. De consensus was dat de groei stilaan zou vertragen, omdat de Chinese economie afkoelt en omdat bedrijven nu eenmaal eeuwig tegen het tempo van een starter kunnen groeien.

Voor de knalprestatie speelt Alibaba handig leentjebuur bij de Amerikaanse interneticonen. Zo leert Facebook dat er meer te verdienen is aan advertentie-inkomsten uit video. Amazon toont dan weer hoe lucratief het is om rekenkracht te verhuren aan derden. Alibaba past beide strategieën bijzonder handig toe.