Marktoverzicht: Franse economie groeit sneller dan de Duitse

Frankrijk kreeg opvallend nieuws op een dag die voorts werd gedomineerd door de aanslag in Parijs en de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zondag. De economie van onze zuiderburen groeit voor het eerst sinds 2012 sneller dan die van onze oosterburen. Dat leren de zogenoemde PMI-cijfers van het onderzoeksbureau Markit op basis van een rondvraag bij grote bedrijven.

De data zijn een eerste indicatie over hoe de eurozone aan het tweede kwartaal is begonnen, nadat de eerste drie maanden van het jaar al verrassend sterk waren. De PMI's ogen alvast veelbelovend. De economie lijkt nog voort aan te trekken en het herstel lijkt bovendien breed gedragen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de Franse economie sterker groeit dan de Duitse.

Het aantrekkende herstel zal ongetwijfeld de discussie over het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) verder aanwakkeren. Markit meldde ook nog dat het toenemende druk op de lonen kan vaststellen en dat de prijzen aan de in- en uitgang van de bedrijven in de lift zitten. Dat zijn stuk voor stuk signalen dat er opwaartse druk op de kerninflatie aan zit te komen. Dat betekent dat waarnemers nog meer zullen beginnen te twijfelen aan de belofte van de ECB om tot minstens eind dit jaar geld in de economie te blijven pompen.

Op de beurzen vroegen de beleggers zich vooral af wat de nieuwe aanslag kon betekenen voor de uitslag van de verkiezingen zondag. Het resultaat was een weifelende houding en nagenoeg vlakke Europese beursindexen. De Bel-20 eindigde ongewijzigd, ondanks de winst van bijna 3 procent van KBC.

Een van de uitschieters op de makke beurs was Econocom (+4%). De IT-specialist pakte donderdag nabeurs uit met verrassend sterke kwartaalcijfers. De omzet lag 10 procent hoger dan een jaar eerder, een cijfer dat hoger uitkwam dan verwacht. Alle divisies deden het bovendien goed. Het is duidelijk dat het bedrijf profiteert van de steeds complexere technologische wereld, waarin veel bedrijven hun IT maar wat graag uitbesteden.

Ook de toekomst oogt daarom rooskleurig. Econocom bevestigt zijn vooruitzichten: een toename van de omzet met minstens 5 procent en een winstgroei van 10 procent of meer. Later volgt nog een strategisch plan voor de komende jaren. Analisten stipten al aan dat zo'n oefening in het verleden telkens gepaard ging met een overname. Econocom heeft daar alleszins de budgettaire ruimte voor, want het heeft onlangs een converteerbare obligatie omgezet in aandelen, waardoor de schuldgraad fors is gezakt.

Barco (-1,9%) zat op een rollercoaster vandaag. Het aandeel begon de dag met een neerwaartse rit van dik 5 procent na de bekendmaking van zijn kwartaalrapport. In de eerste drie maanden van het jaar is de omzet gedaald. Vooral de Entertainment-divisie was een tegenvaller, met 10 procent minder omzet. De tak die onder meer projectors voor cinema's vervaardigt, leed onder tegenvallende verkopen in de Verenigde Staten en China. De slechte cijfers voor die activiteit zijn des te pijnlijker, omdat Barco net daar hoopte zijn marges op te trekken.

Later op de dag liep het verlies wel terug en was er zelfs even koerswinst. Beleggers zagen duidelijk verzachtende omstandigheden. Zo was de vergelijkingsbasis best zwaar na de sterke start vorig jaar. Bovendien bevestigde het bedrijf zijn prognose voor dit jaar voor een groei van 5 procent. Dat kan nog altijd lukken, omdat het orderboek nu beter gevuld is dan een jaar eerder.

Maandag komt UCB als eerste Bel-20'er met cijfers over het eerste kwartaal. Later volgen ook Umicore, Cofinimmo en Galapagos. Op de brede markten zijn er rapporten van onder meer Euronav, Recticel en Tessenderlo. Ook in het buitenland is het dringen voor uw aandacht, met de resultaten van Philips, SAP, Randstad en Caterpillar. De razend interessante macrocijfers over onder meer de olievoorraden, de overheidsschulden in de eurozone en het vertrouwen bij consumenten en ondernemers in de buurlanden raken wellicht ondergesneeuwd door het resultatenseizoen en het Franse verkiezingsgeweld.