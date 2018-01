Marktoverzicht: Euro nog sterker na persconferentie Draghi

Draghi toonde zich nog niet echt bezorgd om de duurdere euro. Traders stuurden de euro voor het eerst in heel wat jaren tot boven 1,25 dollar voor 1 euro stuwen.

De kwartaalresultaten van Euronav (+0,1%) lieten onverhoopt een nettowinst van bijna 20 miljoen dollar zien, terwijl de markt nog op bijna 12 miljoen dollar verlies had gerekend.

De verkoop met winst van twee tankers in de loop van het laatste kwartaal van vorig jaar was daarbij een flinke hulp, maar ook de bedrijfskasstroom kwam hoger uit dan verwacht door een gemiddeld hoger dagtarief dan de analisten hadden vooropgesteld. Bovendien liet het management zich gematigd positief uit over 2018 met de vaststelling dat enkele schepen uit de vaart worden genomen, waardoor het overaanbod aan tankers begint af te nemen.

De IT-speler Econocom (+5,5%) wist nog aangenamer te verrassen met de voorlopige cijfers voor 2017. De omzet is met 17,5 procent toegenomen tot 2,98 miljard euro, waarvan liefst 11 procent organische groei (zonder rekening te houden met overnames). Dat is beduidend meer dan de analisten gemiddeld hadden verwacht. Daardoor kan Econocom zijn verwachting van minstens 150 miljoen euro bedrijfswinst (ebit) bevestigen.

Tegen 2022 wil het IT-bedrijf de omzet optrekken tot 4 miljard euro en de ebit verdubbelen tot 300 miljoen euro. Dat zal evenwel niet lineair gebeuren, want het doel is ook afhankelijk van gerichte overnames. Een specifieke prognose voor omzet en winst dit jaar werd (nog) niet gegeven.

Mithra Pharmaceuticals (+4,3%) is de jongste dagen en weken sterk op dreef. De Belgische biotech is aan herontdekking toe na de sterke klim van argenx in december en het overnamebod op Ablynx begin januari.

Vandaag maakte het Luikse biotechbedrijf gespecialiseerd in vrouwengeneeskunde bekend dat de laatste patiënt de fase II-studie voor het potentiële middel tegen menopauze Donesta heeft afgerond.

Het gaat om een studie van 260 vrouwen, van wie er meer dan 200 minstens twaalf weken aan de studie hebben deelgenomen. Mithra kan dan ook bevestigen dat de cruciale resultaten van de fase II-studie tegen het einde van het eerste kwartaal mogen verwacht worden.

Vrijdag is het uitkijken naar de inflatie in Japan, het consumentenvertrouwen en de vastgoedprijzen in Frankrijk, de duurzame goederen en vooral de eerste schatting voor de bbp-groei voor het vierde kwartaal in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er de kwartaalcijfers van Colgate-Palmolive en de halfjaarcijfers van KBC-Ancora voor het boekjaar 2017-2018.