Marktoverzicht: Elektrische wagens en dansende beurzen

Na de late, maar stevige uitschuiver op Wall Street donderdag was het uitkijken of de Europese beurzen stand zouden houden. In de ochtendhandel lukte dat wonderwel, maar in de namiddag begonnen de indexen in lijn met de rest van de week op en neer te dansen. De Bel-20 sloot uiteindelijk op 0,91 procent verlies.

De blikvanger in de Bel-20 was Umicore, dat in een moeilijke markt 7,78 procent won. De materiaaltechnologiegroep deed het in 2017 nog beter dan de al hooggespannen verwachtingen en trok zijn prognose fors op. Het doel voor 2020 - een recurrente bedrijfswinst van 500 miljoen euro - zal dit jaar al gehaald worden. Tegen 2020 mikt het bedrijf nu op zo'n 700 miljoen euro winst.

Umicore profiteerde van zijn sterke rapport om maar meteen bij grote investeerders langs te lopen om 900 miljoen vers kapitaal op te halen. De beperkte korting van 2,7 procent op de slotkoers donderdag toont dat er weinig overtuigingskracht nodig was om gegadigden te vinden. Met het verse kapitaal wil Umicore fors investeren in de uitbreiding van de productiecapaciteit van materialen voor batterijen, die met de nakende doorbraak van de elektrische wagen verkopen als zoete broodjes.

De kleine belegger, die geen kans kreeg om in te tekenen bij de geldronde, zag zijn belang dus verwateren, maar daar ligt hij wellicht niet wakker van. De investeringen in batterijen voor elektrische wagens belooft zichzelf ruimschoots terug te verdienen. De stevige stijging van de aandeel toont dat voor beleggers de positieve zaken in het jaarrapport veel zwaarder wogen dan de uitgifte van nieuwe aandelen.

Voorbeurs vrijdag kwam ook Lotus (+0,92%) met cijfers. De Meetjeslandse koekjesbakker slaagde er in 2017 in het toch beter te doen dan in het al ijzersterke jaar 2016. Daarvoor was een stevige tweede jaarhelft nodig na de eerder zwakke eerste zes maanden van het jaar, waarin de groei nagenoeg stilviel.

Drie factoren temperden het beleggersenthousiasme over het rapport. Ten eerste verwacht Lotus voor dit jaar dat de stevige euro op de resultaten zal wegen. Ten tweede moet stevig geïnvesteerd worden om het groeitempo aan te houden. En ten derde vinden analisten het aandeel al stevig geprijsd.

De belegger kreeg ook cijfers van een trio vastgoedgroepen te verwerken. Befimmo (-0,38%), Cofinimmo (+0,77%) en Xior (+0,54%) kregen een voldoende tot zelfs beter dan verwacht, maar werden daar op de beurs weinig voor beloond. Een klimaat waarin beleggers hogere rentes vrezen, is niet bepaald gunstig voor de vastgoedgroepen. Ten eerste betekenen hogere rentes ook hogere financieringskosten. Ten tweede maken hogere rentes alternatieve beleggingen zoals obligaties relatief aantrekkelijker.

In het buitenland toont Flow traders (+20,35%) dat sommige bedrijven ook goed garen spinnen bij wat volatiliteit. Flow traders is een marktmaker in beursgenoteerde beleggingsproducten. Vorig jaar beleefde het een rotjaar door het eenrichtingsverkeer op de markten. Bij de jaarresultaten vrijdag bleek dat aan het einde van het jaar al beterschap zichtbaar was in de cijfers.

Maar pas de jongste weken kunnen de handelaars met notering in Amsterdam zich echt in de handen wrijven. Sinds begin dit jaar liggen de resultaten nu al 30 tot 45 procent hoger dan hun beste kwartaal ooit, het derde kwartaal van 2015. Voor Flow traders mag de markt met andere woorden nog een tijdje blijven schommelen.

Volgende week komen er nog een pak jaarresultaten. Er vallen onder meer rapporten te rapen bij Sipef, Texaf, Heineken, NN en Randstad. Macro-economisch kijken beleggers vooral uit naar de inflatiecijfers in de Verenigde Staten. Als die hoger uitvallen dan verwacht, kan dat de markten opnieuw stevig doen opschrikken.