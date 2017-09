Marktoverzicht: Dollar maakt nieuwe val

De Europese beurzen hebben een goede dag achter de rug, al kwam de sterke euro in de loop van de dag wat roet in het eten strooien. ECB-voorzitter Mario Draghi deed zijn best, maar kon de opmars van de Europese eenheidsmunt maar deels afremmen, omdat er uit de States tegenvallende economische statistieken werden gepubliceerd.