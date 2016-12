Marktoverzicht: Dollar is koning

De Duitse producentenprijzen stegen in november voor het eerst sinds 2013, wat een signaal is van een aantrekkende Duitse economie en van hogere inflatievooruitzichten. De Japanse centrale bank wijzigt na de beleidsvergadering van gisteren niets aan haar geldbeleid, maar trekt wel de groeiverwachtingen voor de Japanse economie op. Op de wisselmarkten is de Amerikaanse dollar nog maar eens de sterkhouder. De handelsgewogen wisselkoers van de dollar is tot het hoogste peil in 14 jaar gestegen. De tweespalt tussen een krapper geldbeleid in de Verenigde Staten en een aanhoudend expansief geldbeleid in Europa kan de dollar de volgende maanden nog hoger sturen, zeker ten opzichte van de euro. Ook de olieprijs zette zijn opmars verder na berichten dat ook Irak in 2017 de productie zou inperken.

