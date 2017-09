Marktoverzicht: Doctor Copper steekt duim omhoog

De Europese beurzen leken lange tijd op winst af te stevenen, tot een lagere opening van Wall Street er anders over besliste. Door de sluitingsdag van gisteren kunnen de Amerikaanse beurzen pas vandaag reageren op de opgelopen spanningen met Noord-Korea. In Europa bevestigen sterke vertrouwensindicatoren de hoogconjunctuur. De aandacht verschuift stilaan naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank donderdag. Waarnemers verwachten dat de ECB bezorgdheid zal tonen over de recente waardestijging van de euro, terwijl er nog geen uitspraken over de afbouw van het QE-beleid verwacht worden.

De Bel-20 sloot met een miniem verlies van -0,02%. UCB (+2,09%) profiteerde van een koopadvies van het beurshuis Kempen & co. De financiële waarden ING, KBC en Ageas leden onder een daling van de langetermijnrente.

Cofinimmo (+0,0%) maakt verder werk van de strategische doelstelling om tegen eind 2019 een vastgoedportefeuille op te bouwen die voor de helft uit zorgvastgoed bestaat. De vastgoedvennootschap neemt voor 6,1 miljoen euro een Duits verzorgingstehuis over.

Het Waalse Hamon (+8,48%) liet voor de tweede dag op rij een opmerkelijke koersbeweging zien bij een relatief zeer hoge beurshandel. Dinsdagavond publiceert het bedrijf de resultaten over de eerste helft van het jaar. De vraag kan dus gesteld worden of er sprake is van handel met voorkennis, of dat het gaat om een speculatieve beweging in aanloop naar de halfjaarcijfers. Stevige concurrentie, een zwakke energiemarkt en een boekhoudschandaal uit 2014 brachten de specialist in koeltorens en industriële ventilatiesystemen aan de rand van de afgrond. Het bedrijf werd gered door een kapitaalverhoging waardoor de Waalse overheid de grootste aandeelhouder werd. In 2016 leed het bedrijf een onderliggend nettoverlies van 25 miljoen euro, waardoor er na de kapitaalverhoging nog een eigen vermogen van 28,7 miljoen euro overbleef. De jongste tradingupdate over het eerste kwartaal van dit jaar liet een teleurstellende ontwikkeling van het orderboek zien, waardoor de koers de voorbije maanden tot een nieuw dieptepunt daalde.

Het Finse Rovio wil via een beursgang 30 miljoen euro ophalen. Rovio is het bedrijf achter Angry Birds, dat nog altijd het populairste spelletje is op smartphones. Rovio bracht ook een bioscoopfilm over de Angry Birds uit, die 350 miljoen dollar opbracht. Volgend jaar komt er een vervolg. In de eerste helft van dit jaar boekte het bedrijf een nettowinst van 10,6 miljoen euro. Deze beursgang zou het bedrijf waarderen op 2 miljard euro.

De koperprijs zet z'n opmars voort. Sinds mei is koper al 26% duurder geworden onder impuls van een stijgende vraag, vooral uit China, en van een aantal productieonderbrekingen in grote kopermijnen. De vraag naar koper rust op de solide basis van een sterke wereldeconomie, met de aantrekkende conjunctuur in China als meest relevant voor de koperprijs. Als indicator van de gezondheid van de wereldeconomie wordt de koperprijs daarom wel eens 'Dr Copper' genoemd. Ook andere grondstofprijzen gingen hoger met het vooruitzicht op een hogere vraag. Voor een aantal waarnemers gaat de prijsstijging van koper echter sneller dan de marktfundamenten rechtvaardigen en is er dus ook speculatie in het spel. Het aantal marktpartijen dat inzet op stijgende koperprijzen staat op een historisch hoog peil.

Woensdag kunnen de beleggers reageren op de jaarcijfers van Aedifica en de halfjaarcijfers van Hamon.