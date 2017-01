Marktoverzicht: Chinese yuan in de schijnwerpers

Vele valutahandelaren waren immers 'short' gegaan op de yuan en moeten nu hun positie indekken. Het zorgde ook voor de zwakste twee dagen van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Aziatische munten sinds de verrassende verkiezingsoverwinning van Donald Trump op 8 november.

Op de Europese aandelenmarkten was het eerder een vlakke dag. Onder meer de dollar doet het al een tweetal dagen niet zo goed. De Amerikaanse munt heeft een appelflauwte na de spectaculaire klim de dollar maakte sinds begin november duidelijk is geworden dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt.

De reden van de mindere prestaties van de Amerikaanse munt ligt in China. De voorbije weken en maanden is flink gespeculeerd op een verdere koersdaling van de Chinese yuan (of renminbi, zo u wilt) ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De muntverzwakking leidde al tot een flinke uitstroom van Chinees kapitaal naar het buitenland. Om de zoveel tijd vinden de Chinese autoriteiten het welletjes en zetten ze de speculanten op het verkeerde been door onverwacht maatregelen aan te kondigen of te overwegen de Chinese munt weer sterker te maken en de kapitaalvlucht af te remmen of te stoppen. Dat is ook nu het geval, net zoals ongeveer een jaar geleden. De euro komt dan ook weer weg van de bodemniveaus rond 1,04 dollar voor 1 euro tot 1,06 dollar in amper twee dagen.

Een van de grote verliezers in Europa vandaag was CGG (-13,9%). De Franse oliedienstenspeler, gespecialiseerd in seismiek (de meest betrouwbare manier om in de aarde te kijken), zegt immers de hulp van de handelsrechtbank te willen inroepen om tot een nieuwe schuldherschikking te komen. De beurswaarde van CGG is geslonken tot minder dan 300 miljoen dollar, terwijl het bedrijf een schuldenlast torst van bijna 3 miljard dollar. Gezien er ook dit en volgend jaar nog geen winst wordt verwacht, blijft de financiële toestand precair. Kort na de opening dook het aandeel zelfs 24 procent lager tot de laagste koers ooit. Want aandelen- en obligatiehouders vrezen dat er een nieuwe jobstijding in de vorm van een stevige verwatering hen te wachten staat.

Een van de uitblinkers op de Brusselse beurs was Ablynx (+7,9%). Het aandeel van het Gentse biotechbedrijf presteerde zwak in 2016 nadat het Amerikaanse farmabedrijf AbbVie het potentiële reumamiddel vobarilizumab niet heeft willen inlicentiëren. Maar begin 2017 is het aandeel aan een comeback bezig. Vandaag alleen kwam er haast 10 procent bij nadat het voor farma en biotech gereputeerde Amerikaanse beurshuis Jefferies Ablynx in de Europese top vijf van biotechaandelen voor 2017 had gezet.

Euronav (-1,1%) deelde mee dat het vier VLCC's (zeer grote tankerschepen) heeft verkocht en onmiddellijk terug in leasing heeft genomen voor een periode van vijf jaar. Het gaat om vier olietankers die in 2006 en 2007 in gebruik zijn genomen en voor 168 miljoen dollar verkocht zijn. Daarop wordt een meerwaarde van 37 miljoen dollar gerealiseerd en bezorgt Euronav zowat 100 miljoen euro (na terugbetaling van leningen) aan extra cash. Alhoewel het financieel een goede zaak is, reageerde de markt toch onverschillig op het nieuws.

Vrijdag is het onder meer uitkijken naar de industriële bestellingen en de detailhandel in Duitsland, maar vooral naar het banenrapport voor de maand december in de Verenigde Staten.