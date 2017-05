Marktoverzicht: Britse politiek zet Londen op recordkoers

De Europese beurzen beleefden een makke dag. De Bel-20 sloot uiteindelijk af met een kleine winst van 0,2 procent, de eerste stijging in drie dagen. Het kneusje van de dag was het pond. De Britse munt verloor nog eens bijna 1 procent tegenover de euro. Beleggers reageerden duidelijk geschrokken op de eerste poll na de terreuraanslag in Manchester. Daaruit bleek dat de voorsprong van de Britse premier Theresa May op haar voornaamste uitdager Jeremy Corbyn, twee weken voor de stembusslag, is geslonken tot 5 procentpunten. Een maand geleden bedroeg de kloof nog 20 procentpunten. De verkiezing, die een uitgemaakte zaak leek, dreigt nu toch nog spannend te worden.

Corbyn profiteert volgens analisten niet zozeer van de aanslag, wel van een uitglijder van May. De premier lanceerde vorige week haar programma, waarin ze onder meer voorstelt ouderen meer te laten betalen voor hun eigen zorg. Het voorstel werd door de oppositie handig afgedaan als een "belasting op dementie", waarna de premier enkele dagen haar standpunt moest bijstellen. Een blamage voor iemand die campagne voert onder de slogan "Sterk en stabiel leiderschap".

De schrikreactie bij beleggers hoeft niet te verbazen. Natuurlijk zijn die beducht voor sommige economische standpunten van de Labour-kandidaat. Maar voorlopig gaat de markt nog altijd uit van een overwinning van May. Wat speelt, is de ongerustheid over de meerderheid die ze zal behalen. Het idee is dat een ruime meerderheid haar de ruimte geeft wat toe te geven tijdens de onderhandelingen over de brexit. Bij een krappe meerderheid zal ze de ook de eurosceptische fractie in haar partij moeten overtuigen van haar akkoord, wat de onderhandelingen zal bezwaren. Beleggers lezen de kleinere voorsprong van May in de polls daarom als een grotere kans op een harde brexit.

De beurs van Londen profiteerde van de politieke onzekerheid en klom naar een nieuw record. De FTSE100-aandelenkorf wordt gedomineerd door grote internationale spelers zoals BP, HSBC en AstraZeneca. Bij elke daling van de Britse munt krijgen ze meer ponden voor elke euro of dollar die ze in het buitenland verdienen.

Op Wall Street gooide de elektroketen Best Buy hoge ogen met zijn resultaten. Het aandeel maakte donderdag een koerssprong van dik 20 procent, vrijdag bij de opening namen beleggers wat winst. Terwijl zowat de hele Amerikaanse klassieke retailsector spitsroeden moet lopen, omdat ze de slag verliezen van e-commercespelers als Amazon, realiseerde Best Buy een half mirakel: een hogere omzet.

Dat is het resultaat van een strategiewijzing, die een aantal jaren geleden werd doorgevoerd, toen de keten werd afgeschreven. Sindsdien voert het bedrijf een laagsteprijzenbeleid, omdat anders klanten komen kijken en nadien toch online bestellen. De 1600 fysieke winkels worden nu ook uitgespeeld als draaischijf in logistieke keten voor de eigen e-commerce. En tot slot verhuurt het bedrijf ruimte op de winkelvloer aan grote merken als Samsung en Microsoft. Dat levert extra inkomsten, terwijl de klant meer expertise kan aanspreken. Het succes van Best Buy blijft niet zonder navolging. Ook onder meer Wall Mart en Target bewandelen nu het pad van lagere prijzen en meer winkelbeleving.