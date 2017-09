Marktoverzicht: Bone Therapeutics verzilvert Japanse deal

Beleggers die 's ochtends de radio opzetten, krijgen dezer dagen geheid een dreigement van de VS aan Noord-Korea of omgekeerd te horen. Voor echte zenuwachtigheid zorgt dit niet op de markten. De toonaangevende eurostoxx50 ging ietsje hoger. In Brussel ging de Bel-20 0,3 procent lager. Er waren nochtans heel sterke cijfers voor de economie in de eurozone. Volgens het onderzoeksbureau Markit blijft het herstel aantrekken.

