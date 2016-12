Marktoverzicht: Bolloré en Berlusconi in de clinch

Beleggers verwachten dat de Amerikaanse centrale bank morgen de rente optrekt en zien dat als een teken van vertrouwen in de Amerikaanse economie. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft zijn vooruitzichten voor 2017 aangepast, na het akkoord dat verscheidene olie-exporterende landen hebben afgesloten om de olieproductie licht terug te schroeven. Het IEA verwacht nu een tekort aan olie in de eerste helft van 2017, terwijl het eerder een overschot verwachtte. De olieprijs klom de voorbije dagen tot boven 55 dollar per vat, maar nam vandaag wat gas terug.

...