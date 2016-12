Marktoverzicht: biotechnologie boven infrastructuur

Het is wachten op een officieel statement van de OPEC, maar het persagentschap Bloomberg schrijft op basis van goedgeplaatste bronnen dat er een afspraak is om de productie van olie te beperken. Het oliekartel zou 1,2 miljoen vaten per dag minder uit de grond halen, wat het totaal op 32,5 miljoen vaten brengt. De prijs van een vat olie uit de Noordzee ging door het bericht 8 procent hoger, tot boven 50 dollar per vat en dat was geleden van 28 oktober.

