Marktoverzicht: Biotechnologie boven in en buiten Bel-20

In Europa was er vooral groot fusienieuws in de staalsector. De staalproducenten Thyssenkrupp (+2,4%) en Tata Steel (+1,7%) slaan de handen in elkaar om de overcapaciteit op de Europese markt aan te pakken en de goedkope import vanuit China te tackelen. Ze brengen hun Europese staalactiviteiten onder in een 50/50 joint venture en creëren zo het nummer twee in de Europese staalsector. Er is geen cash betrokken bij de deal. Beide bedrijven brengen schulden en activiteiten in, om de deal evenwichtig te maken. Beleggers hopen dat het Duitse Thyssenkrupp daardoor de pensioenlasten (goed voor bijna 4 miljard euro) op zijn balans kan verlichten en dat verklaart mogelijk ook waarom het aandeel van de Indiase staalprodu...