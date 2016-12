Marktoverzicht: Bier, water en frisdrank houden beleggers in de ban

De Italiaanse regering houdt overheidssteun klaar voor de Italiaanse banken, vooral voor Banca Monte dei Paschi di Siena (-12,5%). Het Europees Hof van Justitie nam de Spaanse banken zoals Banca Popular (-5,4%) tegenvoets met haar beslissing dat ze geld moeten teruggeven aan sommige hypotheeknemers. Het gaat om klanten die een lening met een variabele rente hadden, waarbij de banken onterecht een bodem onder die hypotheekrente legden.

De EuroStoxx50 verloor uiteindelijk 0,3 procent. De Bel-20 ging 0,2 procent lager tot 3.599 punten. De sterkste stijger in de Brusselse sfeerbarometer was Elia (+2,6%). De diepste doorzakker was Proximus (-0,8%).

Maar ook Bel-20-zwaargewicht AB InBev (-0,5%) was in slechte doen. The Coca-Cola Company legt 3,15 miljard dollar op tafel om de brouwer uit te kopen uit een joint venture met Afrikaanse bottelarijen. Analisten hadden op meer gerekend. Sommige dachten vooraf zelfs dat AB InBev tot 5 miljard dollar uit de brand zou kunnen redden.

AB InBev had een belang van 54,5 procent in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) verworven door de overname van zijn sectorgenoot SAB Miller. CCBA was een bundeling van de bottelarijen van Coca-Cola, SAB Miller en Gutsche Family Investments in twaalf Afrikaanse landen, die in 2014 werd opgezet. Coca-Cola zag het niet zitten om met AB InBev verder te gaan.

Er zijn factoren die mogelijk een rol spelen in die aversie. AB InBev bottelt frisdrank voor PepsiCo, de grote concurrent van Coca-Cola, in Zuid-Amerika. De Belgisch-Amerikaans-Braziliaanse brouwer wordt regelmatig getipt als de gedoodverfde overnamekandidaat voor Coca-Cola. AB InBev staat bekend als 'lean and mean', terwijl de kleine winstmarges bij Coca-Cola doen vermoeden dat er nog veel vet weg te snijden valt.

Dinsdag kwam er een melding op de website van de financiële toezichthouder FSMA dat Bevco, de holding van de belangrijkste familiale aandeelhouders achter het vroegere SAB Miller, voor 65,5 miljoen aandelen van AB InBev heeft bijgekocht tegen een gemiddelde prijs van 98,25 euro. De Colombianen hebben duidelijk gebruik gemaakt van de koerszwakte van AB InBev sinds de zomer om hun positie in de brouwer te verstevigen.

Buiten de Bel-20 was er nog een vele maatjes kleinere drankengroep die zich in de kijker werkte. Spadel maakte maandag al zijn grootste deal ooit bekend. De drankengroep koopt voor 120 miljoen euro de Bulgaarse marktleider in flessenwater Devin. Het aandeel Spadel maakte vandaag een sprong van 6,5 procent op de fixingmarkt. Het aandeel sloot op 109,95 euro, een record en 16 procent boven de prijs die de kleine aandeelhouders zouden krijgen bij de geplande beursexit van Spadel. Die kleine aandeelhouders maakten echter een vuist, waardoor de familie Du Bois Spadel uiteindelijk niet van de beurs kon halen. Zij kunnen zich op de borst kloppen, want hun aandeel is vandaag al veel meer waard.