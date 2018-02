Marktoverzicht: beursdaling herneemt

Op de obligatiemarkten werden er ook weer verliezen geleden, mede door uitspraken van Mark Carney, de voorzitter van de Bank of England, dat de Britse centrale bank door bijkomende inflatiedruk de rente sneller verder zal moeten verhogen. De Bel-20 en de andere Europese indexen zagen de verliezen weer tot 2 procent oplopen.

Ondanks opnieuw een rode dag in Europa bleef de koers van Total (+1,3%) de hele dag duidelijk met winst noteren. De resultaten bevatte dan ook flink wat goed nieuws. Zo steeg de olieproductie met 5 procent, wat voor een grote oliemaatschappij een huzarenstukje is.

De winst maakte een sprong van 28 procent in 2017 tot 10,6 miljard dollar en er is duidelijk weer ruimte om de aandeelhouder te verwennen. Zo wordt een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 5 miljard dollar opgestart en zullen er in principe de komende jaren weer dividendverhogingen zijn. Nieuws dat uiteraard de goedkeuring van de aandeelhouders wegdroeg.

De marktreactie op de jaarcijfers van Barco (+0,2%) was een stuk gematigder. De West-Vlaamse technologie-onderneming moest melden dat de omzet vorig jaar licht is gedaald (-1,6%) en dat er ook dit jaar geen omzetgroei in zit. Gelukkig is de winst wel mooi gestegen vorig jaar, wat aangeeft dat de winstgevendheid flink is verbeterd. Zo steeg de bedrijfswinst(ebit)-marge van 3,3 naar 6,8 procent of ruim een verdubbeling. Ook dit jaar rekent het management op margeverbetering. Het dividend wordt verhoogd van 1,9 naar 2,1 euro per aandeel.

Uitblinker op een zwakke Brusselse beurs was Mithra Pharmaceuticals (+5,1%). Het Luikse biotechbedrijf kon melden dat de hemostasestudie voor Estelle aantoont dat er minder risico op ongewenste nevenwerkingen als trombose of longembolie is. Estelle is een potentiële anticonceptiepil, waarvan we de komende 12 maanden in Europa en de VS de beslissende fase III-studieresultaten zullen kennen. De hemostasestudie diende uitgevoerd omdat de klassieke pillen vaak heel wat nevenwerkingen hebben. Op dat vlak lijkt Estelle voor beterschap te zullen zorgen.

Vrijdag is het uitkijken naar de industriële productie in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Voorts zijn er de resultaten van onder meer Möller Maersk, Lotus Bakeries, Umicore en Xior.