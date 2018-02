Marktoverzicht: Bel-20 kent gemengde start resultatenseizoen

Voor het eerst kregen we ook flink wat kwartaal- en jaarresultaten in Europa. Het beeld was echter te gemengd om de aandelenmarkten te kunnen opfleuren. Dat was trouwens ook het geval voor de eerste resultaten bij de Bel-20-bedrijven.

De uitblinker in de Bel-20 was vandaag Aperam (+3,1%). De producent van roestvrij staal is pas vorig jaar lid geworden van de Belgische sterindex. Het Europese economisch herstel verricht er wonderen. De omzet klom vorig jaar 18 procent hoger, tot 5,05 miljard dollar. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg naar 154 miljoen dollar, 5 procent boven de eigen prognose en 3 procent boven de analistenconsensus.

Het nettoresultaat in het vierde kwartaal bedroeg 121 miljoen dollar, haast het dubbele van het kwartaal voordien. Enkel de Braziliaanse activiteiten ontgoochelden. Door de forse winsttoename is de balans weer gezond en is zelfs sprake van een nettokaspositie van 75 miljoen dollar. Het dividend wordt dan ook met 20 procent opgetrokken tot 1,8 dollar per aandeel en er zullen voor 100 miljoen dollar eigen aandelen worden ingekocht. Dat werd door aandeelhouders op applaus onthaald.

Minder tot geen applaus klonk voor de jaarcijfers van ING (-1,0%). De bank-verzekeraar wist wel de inkomsten volgens verwachting te laten toenemen, maar de winst bleef met 1,015 miljard euro achter op de gemiddelde analistenverwachting. De kosten kwamen hoger uit dan verwacht en de cost/income-ratio zakte weer naar 60 procent. Dat zien beleggers niet graag gebeuren.

Ook ontgoochelend was de trading update van Ontex (-4,1%). De jaarcijfers komen er op 6 maart, maar de producent van persoonlijke-hygiëneproducten meldde onverwacht dat hij "door problemen van commerciële praktijken in Brazilië" 15 miljoen euro aan inkomsten en bedrijfskasstroom is misgelopen, wat de rendabiliteit in het grootste Zuid-Amerikaanse land ver onder het groepsgemiddelde duwt. Zonder Brazilië is sprake van een ebitda-marge van 12 procent, inclusief Brazilië valt het cijfer terug naar een teleurstellende 11,3 procent. Dat ondanks een mooie vergelijkbare omzetgroei van 5,5 procent voor 2017. Logisch dat de koers blijft onder druk staan.

De biotechuitblinker van de dag was Kiadis Pharma (+22,2%) na het bericht dat de laatste patiënt , is behandeld in de fase II-studie voor het gebruik van ATIR101 bij leukemiepatiënten die een beenmergtransplantatie hebben gekregen. Mogelijk kan dat product in de tweede helft van 2019 op de markt zijn.

Donderdag is het uitkijken naar de werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten. Voorts komt het resultatenseizoen nu ook in Europa volop op gang met de cijfers van onder meer Daimler, Glencore, Nokia, Novo Nordisk, Roche, Royal Dutch Shell, Unilever en Wereldhave Belgium in Europa en Alphabet, Amazon, Apple en DowDuPont in de VS.