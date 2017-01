Marktoverzicht: Bel-20 blinkt uit dankzij UCB

De inflatie in de eurozone klom in december tot 1,1 procent, het hoogste peil sinds september 2013. Het ondernemersvertrouwen in de muntunie steeg op zijn beurt meer dan verwacht afgelopen maand, tot het hoogste peil sinds 2011. Ondanks die vertrouwenwekkende berichten over de economische situatie in onze contreien, gingen de meeste Europese beursindices erop achteruit. De EuroStoxx 50 verloor 0,1 procent.

