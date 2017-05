Marktoverzicht: Bekaert en Ontex houden Bel-20 boven water

De Europese beurzen gingen mee kopje-onder, nadat de Amerikaanse beurzen lager waren geopend. Sommige waarnemers wijten de offday op de beurzen aan het controversiële en enigszins verrassende ontslag van FBI-directeur James Comey door de Amerikaanse president Donald Trump.

Wat er ook van zij , het Amerikaanse resultatenseizoen loopt op zijn laatste benen. De sterke resultaten in de Verenigde Staten hebben de Amerikaanse beurzen de voorbije weken een duw in de rug gegeven. De overwinning van de pro-Europese kandidaat Emmanuel Macron (La République en Marche) in de Franse presidentsverkiezingen heeft de Europese beurzen een tweede adem gegeven. Het is voor beleggers nu een beetje zoeken naar een nieuwe katalysator, die de beurzen nog verder opwaarts kan sturen.

De EuroStoxx50 verloor licht terrein. De Bel-20 eindigde 0,8 procent hoger op 4039,95 punten. Bekaert (+6,1%) en Ontex (+3,6%) waren de sterkste stijgers in de Bel-20, nadat ze beiden sterker dan verwachte kwartaalcijfers hadden bekendgemaakt. Ageas (-1,6%) bengelde achteraan in het Bel-20-peloton. De verzekeringsholding maakte nochtans een beter dan verwachte resultaat bekend over het eerste kwartaal. In het Verenigd Koninkrijk wordt de winst bijna volledig weggevaagd, omdat de verzekeraars van de regelgever een grotere kapitaalbuffer moeten aanleggen dan oorspronkelijk gedacht.

De staaltechnologiegroep Bekaert is al een tijdje in goeden doen en de kwartaalupdate bevestigt dat. Het aandeel steeg bij de bekendmaking van de jaarresultaten op 1 maart ook al met dik 9 procent. In een interview in Trends van 27 april klonk CEO Mattew Taylor hoopvol voor de toekomst: "Mijn eerste achttien maanden, tot in de zomer van 2015, waren moeilijk. En toen ging het plots vooruit en kwamen ook de betere resultaten. Met Bekaert Manufacturing System zijn we in onze fabrieken nu halfweg. En met het klanten- en voorraadbeheerprogramma zijn we pas gestart." Het systeem van Taylor zet in op minder bureaucratie, meer efficiëntie en ook meer inspraak van de werknemers in wat er beter kan.

Vandaag won Bekaert bijna 7 procent na de publicatie van een trading update met als titel 'Bekaert neemt sterke start in 2017'. Die titel vat eigenlijk alles mooi samen. De omzet stijgt 10 procent dankzij organische groei, 3 procent dankzij gunstige wisselkoerseffecten, en 6,5 procent door fusies en overnames. In het eerste kwartaal verkocht Bekaert wereldwijd voor het eerst voor meer dan 1 miljard euro producten. De sterkere real redt de meubelen in Brazilië, dat net zoals Venezuela een moeilijke markt blijft voor Bekaert. De vooruitzichten voor 2017 blijven dezelfde: "het hoge winstgevendheidsniveau van 2016 evenaren" en de marges naar 10 procent tillen over de komende vijf jaar. Het aandeel noteert op het hoogste niveau sinds 27 juli 2011. De recordkoers van 87,43 euro, die Bekaert op 3 januari 2011 aantikte, is nog lang niet in zicht. De fabelachtige winsten uit zaagdraad voor het versnijden van elementen van zonnepanelen uit 2009 en 2010 komen wellicht ook niet meer terug.

IBA (-6,7%) kreeg een stevige klap. Het is van 13 mei 2013 (-6,7%) geleden dat het aandeel nog eens zoveel terrein moest prijsgeven. De wereldmarktleider in protontherapie meldt vertraging bij de bouw van enkele protontherapiecentra. De vooruitzichten voor de omzet blijven een groei van 15 tot 20 procent, maar de verwachtingen voor de bedrijfswinst worden licht naar beneden bijgesteld. Voor 2017 verwacht IBA een ebit-marge van 10 tot 12 procent, terwijl die vorig jaar op 11 procent lag. Voor 2018 spreekt IBA nu van een ebit-marge van 13 procent, tegenover 13 à 15 procent voordien. De afdeling dosimetrie deed het wel beter dan verwacht, maar die weegt veel minder zwaar in het geheel dan de afdeling die protontherapiecentra verkoopt: de omzet van dosimetrie was in het eerste kwartaal ongeveer een vijfde van de totale omzet. Dosimetrie levert de dosissen voor bestraling met protonen.

Donderdaggaat Bekaert gaat ex dividend, net zoals de textielgroep Sioen. Ablynx, Befimmo, Bone Therapeutics, Care Property Invest, EVS en de Bel-20'er KBC geven inkijk in het eerste kwartaal.