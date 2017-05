Marktoverzicht: Banken op winst na koopadviezen

De EuroStoxx50 sloot 0,4 procent hoger. De Bel-20 ging 0,65 procent vooruit tot 3770,43 punten. De sterkste stijger in de Brusselse beursbarometer was ING (+3,8%, tot 14,17 euro), na een koopadvies van Jefferies. Het beurshuis start de opvolging met een koersdoel van 16,4 euro. Ook KBC (+1,5%) tekende een mooie stijging op. En ook in de rest van Europa waren banken in goeden doen. De banksector was de sterkste stijger in de brede Stoxx600-index.

De waarschuwing van het Internationaal Monetair Fonds in zijn rapport over de financiële stabiliteit dat de helft van de Europese banken te weinig winst maakte in 2016, deert de banken duidelijk niet. Het feit dat UBS zijn mening over de Europese banken herziet en het advies wijzigt van 'verkopen' naar 'neutraal' zorgt voor voldoende tegengas.

Proximus (-0,6%) droeg lange tijd de rode lantaarn in de Belgische sterindex, maar bij het slot werd die lantaarn alsnog doorgegeven aan Sofina (-0,7%). De Belgische holding heeft na 27 jaar haar belang van ruim 5 procent in Eurazeo (-2,6%) verkocht, goed voor in totaal 3,5 miljoen aandelen. De Belgische holding had sinds 1990 een belang in zijn Franse tegenhanger Eurafrance, dat na de fusie met Gaz et Eaux in 2001 werd omgedoopt tot Eurazeo.

Eurazeo heeft zelf 1 miljoen van de aandelen van Sofina overgekocht tegen een prijs van 58,2 euro per aandeel, ofwel een korting van 5,5 procent op de koers van dinsdagavond. De rest van de aandelen werd verkocht aan grote beleggers. Sofina maakte geen prijs bekend. De aankoop van Eurazeo past in het inkoopprogramma van het bedrijf, dat dient om de aandeelhouders extra te kunnen vergoeden. De verkoop van Sofina past in de "politiek" van de voorbije jaren, volgens het persbericht van Eurazeo, waarbij de rechtstreekse investeringen in private equity werden ontwikkeld. Sofina zelf geeft geen uitleg over zijn motieven.

Eurazeo is een Franse holding, die net zoals Sofina investeert in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Die holding had vroeger, net als Sofina, een groot belang in Danone, maar ontdeed zich enkele jaren geleden van die participatie via een converteerbare obligatie. AccorHotels (toerisme), Desigual (kleding) en Europcar (autoverhuur) zijn enkele van de belangrijkste participaties die Eurazeo tot op vandaag bezit. De holding is met 6 miljard euro in beheer is een van de grootste beursgenoteerde portefeuillebedrijven in Europa. Van die 6 miljard euro wordt 1 miljard euro beheerd in fondsen die Eurazeo de afgelopen jaren lanceerde.

Van de ene Franse holding naar de andere Franse holding. Bolloré Group, de holding waarmee de Franse zakenman Vincent Bolloré zijn beleggingen beheert, kreeg dinsdag een tegenslag te verwerken. De Italiaanse competitiewaakhond oordeelde namelijk dat Vivendi (-1,05%), waarvan Bolloré Group ruim 14 procent bezit, gezondigd heeft tegen de Gasparri-wet, die het pluralisme van de Italiaanse media moet beschermen. Het aandeel zakte voor de tweede dag op rij. Dinsdag verloor het aandeel bijna 2 procent.

Vivendi had grote belangen opgebouwd van bijna 29 procent in Mediaset (+1,6%), het mediabedrijf van voormalig premier Silvio Berlusconi, en 24 procent in Telecom Italia (+1,4%). Het krijgt nu een jaar om zijn belangen af te bouwen. Het is wel opvallend dat een wet die in de jaren negentig tot stand kwam om Berlusconi te beteugelen, nu in het voordeel van Berlusconi lijkt te werken.

Vivendi zou zestig dagen krijgen om een plan voor te leggen. Die ruling doorkruist de plannen om een concurrent voor de betaaltelevisie Sky op te zetten en een Zuid-Europees media- en telecomimperium uit te bouwen. Vivendi liet vandaag weten dat het bedrijf zich daar niet bij zal neerleggen en dat het de beslissing van de Italiaanse mededingingsautoriteit zal aanvechten voor de rechtbank. De twee betrokken Italiaanse aandelen stonden de hele dag in het rood en spurtten in het laatste uur van de beurshandel plots hoger. Mediaset ging zelfs 6 procent hoger vlak voor de slotbel.

De webwinkel Zalando (-4,8%) heeft een korte trading update gepubliceerd. De omzet in de eerste drie maanden van het jaar groeide met 22 tot 25 procent en de omzet komt stilaan in de buurt van 1 miljard euro. Het bedrijf verwacht voor het eerste kwartaal een aangepaste bedrijfswinst van 10 tot 30 miljoen euro, ofwel een bedrijfswinstmarge van 1 tot 3 procent. Die vork is redelijk breed en aan de onderkant van de vork vinden analisten en beleggers het resultaat teleurstellend, want slechts de helft van de bedrijfswinst die over dezelfde periode vorig jaar werd gerealiseerd, aan de bovenkant is het wel min of meer oké. Zalando houdt vast aan zijn vooruitzichten: een omzetgroei van 20 à 25 procent voor heel 2017.

"We zitten volledig op schema om onze aspiraties op lange termijn te verwezenlijken en blijven onze business met hoge snelheid uitbreiden, terwijl we investeren in de consumentenervaring en partnerschappen met merken", zei co-CEO Rubin Ritter. De financieel directeur van Zalando had al bij de publicatie van de jaarresultaten anderhalve maand geleden gezegd dat er zou geïnvesteerd worden in 2017 en volgens analisten moeten beleggers er rekening mee houden dat de resultaten daardoor stevig kunnen schommelen.