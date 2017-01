Marktoverzicht: Amerikaanse lonen wijzen op streepje inflatie

De eerste vrijdag van de maand gaat het banenrapport in de Verenigde Staten traditioneel met de meeste aandacht lopen. Het aantal nieuwe banen in de VS bleef licht onder de verwachtingen in december, maar de werkloosheid bleef nagenoeg stabiel. De meeste aandacht ging daarom naar de looninflatie. In december lagen de lonen in de VS 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. In november was dat maar 2,5 procent.

Dat cijfer is een opsteker. De Amerikaanse arbeidsmarkt schurkt al langer tegen volledige tewerkstelling aan, maar tot nu toe vertaalde zich dat niet in een versnelling van de looninflatie. Stijgende lonen zijn een voorbode van meer algemene inflatie, die in de VS net als in de eurozone hardnekkig laag blijft. Het jongste banenrapport wijst nu op een prille kentering. Veel economen gaan ervan uit dat ook de Federal Reserve niet blind zal blijven voor die evolutie en mogelijk al in maart opnieuw de rente zal optrekken.

Veel inspiratie haalden de Europese beurzen niet uit de schuchtere tekenen van inflatie. De meeste indexen sloten nagenoeg ongewijzigd. In Brussel boekte de Bel20 (0,19%) lichte winst.

Een verrassing mag het niet echt meer heten, maar president-elect Donald Trump domineerde nog maar eens het wereldnieuws met een tweet. Ditmaal was Toyota het mikpunt. Trump klaagde aan dat de Japanse autoproducent een nieuwe fabriek plant in Mexico, waar ook wagens voor de Amerikaanse markt van de band zullen rollen. De volgende man in het Witte Huis dreigt ermee de Mexicaanse Toyota's importheffingen op te leggen.

Het is de eerste maal dat Trump zijn pijlen richt op een buitenlands bedrijf. Eerder mochten de Amerikaanse concurrenten GM en Ford wel al eens spitsroeden lopen. De plannen van Toyota zijn nochtans niet nieuw. De tweet volgde enkel op de aankondiging van de exacte locatie waar de fabriek zal komen. Het bedrijf haastte zich ook om te beklemtonen dat er geen productie en arbeidsplaatsen in de VS verloren gaan. In Tokio klonk de reactie feller. De minister van Financiën Taro Aso vroeg zich openlijk af of Trump wel besefte voor hoeveel jobs in de VS Toyota zorgt.

Een derde van de wagens op de Amerikaanse markt wordt in het buitenland geproduceerd. Maar de keten zit veel complexer in elkaar dan dat. Voor elke dollar export uit Mexico naar de VS, maakte 40 cent eigenlijk eerst de omgekeerde beweging. In de Mexicaanse auto-industrie worden bijvoorbeeld veel Amerikaanse auto-onderdelen gebruikt. De fabrikanten gaan dan ook niet plots hun wereldwijde productieketen volledig omgooien door een tweet, ook al komt die van de volgende president.

Analisten geloven daarom ook niet dat de tweets van Trump de doodsteek zullen betekenen voor de Mexicaanse auto-industrie. Bijna alle grote merken produceren in het Midden-Amerikaanse land en de komende jaren staan nog 22 miljard investeringen gepland, goed voor 25.000 bijkomende banen. De lage lonen spelen daarbij een belangrijke rol, maar er is meer. Mexico heeft vrijhandelsakkoorden met 44 landen, goed voor de helft van de wereldmarkt voor wagens. De VS hebben maar akkoorden met 22 landen, die maar 10 procent van de markt omvatten. Het is met andere woorden veel goedkoper en makkelijker om onderdelen in Mexico in te voeren en afgewerkte wagens daarna weer uit te voeren.

Op de markten missen de tweets van Trump hun effect niet. Het aandeel van Toyota daalde eerst meer dan 3 procent, maar wist dat verlies nadien nog te halveren. Ook de Mexicaanse peso kreeg een nieuwe tik. Het grootste slachtoffer tot nu toe is Lockheed Martin, dat 6 procent verloor op de dag dat Trump de vertraging en de opgelopen kosten bij de ontwikkeling van het nieuwe gevechtsvliegtuig F35 hekelde. Uit vrees reputatieschade over te houden aan een rondje modder vechten met de president of uit angst overheidsopdrachten mis te lopen, zijn de slachtoffers niet geneigd hard terug te slaan. De aandelen herstellen ook vrij snel van hun tik, omdat de markt vandaag overtuigd blijft dat president Trump goed zal zijn voor bedrijven, dankzij een cocktail van belastingverlagingen en investeringen in de economie.

De verrassing van de dag kwam van Samsung (+1,8%), dat uitpakte met de sterkste kwartaalcijfers in drie jaar. Nochtans moesten de Zuid-Koreanen vorig jaar noodgedwongen de stekker trekken uit hun nieuwe smartphone, nadat de batterij in brand vloog. Maar Samsung had blijkbaar geen nieuw paradepaardje nodig om sterke cijfers te boeken. Het conglomeraat profiteerde optimaal van zijn diversiteit. De tegenvaller in de smartphonedivisie werd moeiteloos gecompenseerd door de sterke verkoopcijfers van andere consumentenelektronica, geheugenchips, batterijen voor elektrische wagens. Het drama rond de mislukte lancering van het nieuwe model was trouwens overtrokken. Samsung wist verbazend veel van zijn oude modellen te slijten. En als het volgende model wel opnieuw een succes blijkt, verwacht Samsung dit jaar een recordwinst.

Vanaf maandag trekt een nieuw resultatenseizoen zich op gang in de VS. De verwachting bij analisten is dat de bedrijven uit de brede S&P500-index in het vierde kwartaal van 2016 makkelijk 10 procent meer winst boekten dan in dezelfde periode een jaar eerder. De spectaculairste cijfers worden in de energiesector verwacht. Die bedrijven profiteerden volop van het herstel in de olieprijs.