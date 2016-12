Marktoverzicht: adempauze na steile opmars

De Europese financiële markten zijn vrij stabiel het weekend ingegaan. Mede omdat het nieuwsaanbod beperkt was, maar ook vinden almaar meer beleggers het even genoeg na de sterke prestaties van de voorbije dagen en weken. Ze houden in het achterhoofd dat de eindejaarperiode eraan komt en de handel dan sowieso gevoelig daalt. Her en der wat winsten vastklikken, lijkt dan ook aan de orde te zijn.

De saga rond het Zwitserse biotechbedrijf Actelion (+11,1%) lijkt stilaan in een definitieve plooi te vallen. De in termen van beurskapitalisatie grootste biotechwaarde in Europa kwam onlangs niet tot een akkoord met Johnson&Johnson over een overname, maar houdt nu intensieve gesprekken met de Franse farmagigant Sanofi (-2,7%). Het bod van Johnson&Johnson van 28 miljard dollar (260 Zwitserse frank per aandeel) volstond niet. De Fransen lijken bereid tot 30 miljard dollar (275 Zwitserse frank per aandeel) op tafel te leggen en zouden meer kans op succes maken. De officiële aankondiging van het bod wordt eerstdaags verwacht. Sanofi kampt met dalende marges op het stermiddel Lantus tegen diabetes en wil dat opvangen door de groeipool 'zeldzame ziekten' verder uit te bouwen.

Het nieuws van de dag bij Proximus (+0,1%) is de aankondiging van een investering van 3 miljard euro voor ultrasnel internet. Eerder verontrustend nieuws voor de aandeelhouders, die mikken op een hoog dividend. Het was dan ook een geruststelling voor de aandeelhouders dat topvrouw Dominique Leroy aankondigde dat ondanks die stevige investeringen het dividend minstens tot 2019 op 1,50 euro bruto per aandeel wordt gehandhaafd, wat tegen de huidige koers toch een brutodividendrendement van 5,6 procent inhoudt.

De uitbreiding van de portefeuille aan rustoorden bij Aedifica (+2,2%) blijft aan een stevig tempo doorgaan. Sinds enige tijd is dat niet alleen meer in België. Met de aankoop van een rustoord in een rijke, groene wijk in het zuidwesten van Berlijn is Aedifica al toe aan de 21ste rustoord in Duitsland, dat nu 14 procent van de portefeuille vertegenwoordigt. Voldoende voor het beurshuis Degroof Petercam om het advies weer te verhogen van 'houden' naar 'bijkopen' met een koersdoel van 75 euro.

Het blijft van kwaad naar erger gaan bij Hamon (-3,2%). Na een zwaar teleurstellend eerste semester waarin het resultaat 24,5 miljoen euro in het rood dook, drong een nieuwe kapitaalverhoging zich op. De Waalse specialist in onder meer koeltorens moet nu de voorwaarden van die kapitaaloperatie neerwaarts aanpassen. De intekenprijs wordt verlaagd van 3,81 naar 3,615 euro per aandeel of de omruilverhouding bedraagt nu vijf nieuwe aandelen per vier bestaande aandelen. De familiale aandeelhouders Lambilliotte zullen de kapitaalverhoging voor slechts een deel kunnen volgen, waardoor ze de controle over Hamon kwijtspelen ten voordele van de holding Sogepa, in handen van het Waalse Gewest. De bedoeling blijft de kapitaalverhoging aanstaande maandag (19 december) van start te laten gaan.

Gisteren hadden we het in deze rubriek al uitgebreid over de beursgang op Nasdaq van biotechbedrijf Tigenix (-17,4%). Dat het beursdebuut aan de overkant van de Atlantische Oceaan de mist is ingegaan, weegt ook vandaag nog fors door op de beurskoers. Tigenix was veruit de grootste daler op Euronext Brussel.