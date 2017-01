Marktoverzicht: 2017 is goed begonnen

Die positieve start hebben we te danken aan gunstig macro-economisch nieuws in de vorm van een meevallende PMI voor de eurozone. De index van de aankoopdirecteuren voor de industrie bereikte in december met een score van 54,9 (cijfers boven 50 wijzen op expansie) zelfs het hoogste peil sinds april 2011. In november bedroeg het PMI-cijfer nog 53,7.

Even belangrijk is dat in alle zeven landen in de eurozone waar de PMI wordt opgemeten, er sprake was van een toename. Inclusief Italië. De schade van de brexit en het Italiaanse referendum blijkt veeleer politiek dan economisch van aard te zijn.

Het was voor de Europese beurzen voldoende om meteen bij de start van het beursjaar hoger te gaan, ondanks het feit dat Wall Street nog een dag gesloten bleef. De Eurostoxx50-index (+0,5%) evenaarde zo in een dag bijna de prestatie van het hele jaar 2016 (+0,7%).

Een van de Europese uitblinkers was RWE (+2,8%). De topman van het Duitse nutsbedrijf, Rolf Martin Schmitz, verklaarde aan de Duitse krant Die Welt dat hij de toekomst voor zijn bedrijf niet meer zo negatief ziet. Volgens de CEO zullen de groothandelsprijzen niet of nauwelijks nog zakken, terwijl de groep nog voor vele honderden miljoenen euro's aan kostenbesparingen in het verschiet heeft, waaronder het schrappen van 2300 banen tegen 2020.

Een van de uitblinkers binnen de Bel-20-index op de eerste handelsdag was KBC (+1,6%). Op de valreep van 2016 kondigde de bank-verzekeraar de belangrijkste overname sinds de financiële crisis aan. Dankzij de aankoop van de United Bulgarian Bank wordt KBC meteen de belangrijkste speler in de Bulgaarse bankwereld. De markt onthaalde de expansie in Bulgarije met een prijskaartje van afgerond 600 miljoen euro duidelijk positief. Ze bewijst ook dat de moeilijke periode achter de rug is en er opnieuw ruimte is voor externe groei.