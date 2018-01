Marktenoverzicht: 'Zalando en ASML kleuren fletse beursdag'

De voorbije dagen deden de ECB-bestuurders hun best om de dure euro naar beneden te praten, een van de factoren die voor tegenwind zouden kunnen zorgen in 2018. Een jaar geleden betaalden beleggers op de internationale markten 1,07 dollar voor 1 euro. Vandaag betalen ze 1,22 dollar voor 1 euro, en het zag er maandag en dinsdag naar uit dat we gezwind richting 1,23 dollar gingen.

Dinsdag zei Francois Villeroy de Galhau dat de Europese Centrale Bank de impact van de dure euro op de prijzen moet monitoren. Woensdag liet Vítor Constâncio zich ontvallen dat hij bezorgd is dat de wisselkoers niet de fundamentele waarde van de euro weerspiegelt. De uitspraken temperden de waardestijging van de euro tegenover de dollar enigszins.

Er liepen nog munten in de kijker, namelijk de digitale munten. De bitcoin zakte vandaag onder 10.000 dollar, en is bijna de helft van zijn waarde kwijt tegenover zijn piek van bijna 20.000 dollar ongeveer een maand geleden.

Andere populaire munten, zoals ethereum en ripple, zijn in een week tijd eveneens 40 à 50 procent van hun waarde kwijtgeraakt. De aanleiding zijn acties van de autoriteiten in Zuid-Korea. Daar zou een plan in de maak zijn om platformen plat te leggen. In China worden dan weer vooral de ontginners van nieuwe cryptomunten aangepakt. Ook in de Verenigde Staten kijken de toezichthouders strikter toe op de uitgifte van digitale munten (ICO). De schrik zit er nu een beetje in bij de beleggers in bitcoins en consoorten.

Wall Street opende dit keer wel positief. Voorbeurs kwam nochtans weer een bank met slecht nieuws. Na Citigroup gisteren kwam vandaag Goldman Sachs aan de beleggers melden dat de bank miljarden opzij moet zetten om zich voor te bereiden op het nieuwe belastingsysteem in de VS. De banken zullen minder overgedragen verliezen in rekening kunnen brengen. Het gaat om een eenmalige provisie die de banken moeten nemen.

Op de Brusselse beurs viel niet zoveel te beleven. De sterkste stijger in de Bel-20 was de biofarmagroep UCB (+1,2%) en de grootste daler van het pak was de luierproducent Ontex (-1,9%).

Op de beurs van Amsterdam ging ASML (+5%) uit zijn dak. ASML maakt machines waarmee bedrijven zoals Intel, Samsung en Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) hun chips kunnen maken. Die chips moeten almaar kleiner worden en de machines dus almaar nauwkeuriger. Daarom ontwikkelde ASML, mede dankzij investeringen van zijn klanten, EUV-machines.

EUV staat voor Extreme Ultraviolet. Het duurde even voor die technologie helemaal op punt stond en de verkoop goed op gang kwam. 2017 was echter het jaar dat de omzet van die EUV-machines de mijlpaal van 1,1 miljard euro passeerde en de verkoop in een hogere versnelling ging, volgens ASML. 2017 was een recordjaar in omzet en nettowinst voor ASML, mede dankzij een sterk vierde kwartaal. Het eerste kwartaal van 2018 dient zich wel iets minder goed aan. Er wordt iets voorzichtiger vooruitgeblikt.

ASML maakte 45 euro winst op elke 100 euro omzet, ofwel een brutowinstmarge van 45 procent. Zalando (+4,7%) daarentegen maakt minder dan 5 euro winst op 100 euro omzet. De onlinekledingwinkel spreekt van een brutowinstmarge tussen 4,7 en 4,9 procent voor 2017 en co-CEO Rubin Ritter gaf weinig hoop op beterschap. Hij zei dat het vergroten van het marktaandeel ook in 2018 de prioriteit blijft. De eigen prognose voor de stijging van de bedrijfswinst met 5 à 6 procent werd niet gehaald, maar Zalando ging wel over de lat van de analisten. Het aandeel stijgt niettemin. Zalando houdt wel vast aan zijn doelstelling om de omzet elk jaar met 20 à 25 procent te doen groeien.

"Dat betekent dat we voor 1 miljard euro nieuwe business willen toevoegen dit jaar", stelt Ritter. "Daarom zullen we zwaar investeren in logistiek, in het personaliseren van onze websites en apps, in nieuwe merken en in een nieuwe schoonheidscategorie."

Donderdag komen er cijfers over de groei van de Chinese economie in het vierde kwartaal. In de VS komt American Express met cijfers over het vierde kwartaal.