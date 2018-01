Marktenoverzicht: Tigenix naar de uitgang, IBA onderuit

De iconische Dow Jones-beursindex sloot donderdag na beurstijd voor het eerst boven 25.000 punten. Wall Street blijft records boeken alsof het nog 2017 is. De Amerikaanse beurzen profiteren van een ideale combinatie van een sterke economie, een relatief goedkope dollar en het vooruitzicht van lagere belastingen, die de winsten nog een extra duwtje kunnen geven.

Beleggers kijken vooral naar signalen die het feestje kunnen verstoren. De eerste vrijdag van elke maand is daarbij een belangrijke afspraak, omdat het Amerikaanse jobrapport richtinggevend is voor het rentebeleid in de VS.

Maar andermaal was er geen reden tot ongerustheid. De arbeidsmarkt blijft banen scheppen, maar niet zoveel dat de lonen snel stijgen. Er is met andere woorden nog altijd geen spoor van aantrekkende inflatie, en dus hoeft de belegger niet te vrezen dat de Federal Reserve de rente sneller dan verwacht zal verhogen. Wall Street ging bij de start opnieuw wat hoger.

Ook in Europa is er geen versnelling in de inflatie te merken. Het leven in de eurozone werd in december 1,4 procent duurder, tegenover 1,5 procent in november. De Europese beurzen sloten daarom aan bij het wereldwijde feestje. De eurostoxx 50 ging 1 procent hoger. In Brussel klom de Bel-20 ook 1 procent.

De sterkste stijger was Tigenix (+73%). De spectaculaire vlucht van het aandeel landde zo net onder het overnamebod van het Japanse Takeda van 1,78 euro per aandeel of 530 miljoen euro. De kans is dan ook bijzonder groot dat de deal doorgaat. Het management en de voornaamste aandeelhouders scharen zich achter het bod.

Takeda is al een partner van Tigenix voor de commercialisering in Europa van zijn middel tegen fistels, dat eind vorig jaar groen licht kreeg om op de markt te komen. Een volledige overname is sinds die goedkeuring interessanter dan nog meer commerciële deal te sluiten.

Ondanks de fikse overnamepremie van 82 procent bovenop de beurskoers van donderdag, zal de belegger van het eerste uur weinig warme herinneringen overhouden aan Tigenix. In 2007 trok het bedrijf naar de beurs tegen 5 euro per aandeel.

De eerste winstwaarschuwing van het jaar komt van IBA (-19%), dat al voor de vierde keer sinds mei zijn verwachtingen fors naar beneden bijstelt. Ditmaal komt de waarschuwing allesbehalve als een verrassing. In augustus - bij de derde waarschuwing - gaf de specialist in machines voor de behandeling van kanker al aan dat de groei en de winstmarges lager zouden uitkomen dan eerder aangegeven.

Tegelijk hield het bedrijf vast aan zijn groeiprognose voor heel het jaar. Er was met andere woorden een bijzonder sterk laatste kwartaal nodig om die verwachtingen nog waar te maken. Dat kwam er niet.

IBA heeft nu wel een deal voor een zogenaamd protontherapiecentrum in Argentinië, en er zitten nog vier deals in de pijplijn. Het bedrijf maakt zich daarom sterk dat er in 2018 wel winst zal zijn, nadat 2017 in rode cijfers geschreven zal worden. Aan een precieze prognose wil het management zich voorlopig niet meer wagen.

Voorbeurs was er ook het bericht dat Greenyard zijn Amerikaanse sectorgenoot Dole dan toch niet overneemt. Het aandeel van de Belgische groenten- en fruitreus ging een half procent vooruit. Beleggers toonden zich eerder opgelucht. De overname had Greenyard voor een grote financiële uitdaging gesteld. En ook operationeel was niet iedereen overtuigd dat Greenyard, zelf pas onlangs ontstaan uit de fusie van drie bedrijven, al klaar was voor de volgende kwantumsprong.

Volgende week komen de eerste bedrijfsresultaten binnengedruppeld. Donderdag is Van de Velde de eerste Belgische onderneming die een blik geeft op zijn prestaties in 2017, de winstwaarschuwing van IBA vandaag even buiten beschouwing gelaten. In het buitenland komen TakeAway en J.P. Morgan Chase met hun inkijk.