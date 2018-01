Marktenoverzicht: tegenbod op Ablynx zet Belgiche biotech in vuur en vlam

Dag op dag drie weken nadat de Deense farmaspeler Novo Nordisk, vooral bekend van diabetesproducten, een vijandig bod had gedaan op Ablynx (+18,6%) van 2,6 miljard euro of 30,5 euro per aandeel, komt er een tegenbod van het Franse Sanofi van 3,9 miljard euro of 45 euro per aandeel. Sanofi biedt dus afgerond 50 procent boven het bod van Novo Nordisk, 125 procent meer dan de slotkoers van eind vorig jaar en meer dan het drievoud van de koers van een jaar geleden.

...