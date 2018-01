Marktenoverzicht: snipperdag voor Europese beleggers

De Dow Jones ging door de grens van 26.000 punten, aangevuurd door behoorlijke resultaten van onder meer Citigroup en General Motors. Ook de verzwakking van de euro kon de beleggers niet bekoren.

De euro verloor waarde omdat de speculatie afneemt dat de Europese Centrale Bank volgende week een minder expansief beleid zou aankondigen. Ook nieuwe twijfels over de moeilijke regeringsvorming in Duitsland wogen op de eurokoers.

De meeste Europese beurzen sloten met minieme winsten af. De Bel-20 eindigde nipt langs de andere kant van de nullijn met een verlies van 0,1 procent. Umicore kreeg af te rekenen met een verkoopadvies van Credit Suisse. De dividendaandelen Engie en Bpost deden het wel goed in het spoor van een daling van de langetermijnrente.

Op de Brusselse beurs zorgde Roularta (-3,6%) voor animo. Roularta koopt voor 33,7 miljoen euro de meeste Belgische titels van Sanoma, zoals Flair en Libelle. Het mediabedrijf zet op die manier een deel van de oorlogskas aan het werk. In het verlengde van de transactie stuurde Roularta ook een winstwaarschuwing uit. Het mediabedrijf zal 2017 afsluiten met een bedrijfsverlies. Over het boekjaar 2017 zal daarom geen dividend uitgekeerd worden. Het bedrijfsverlies wordt toegeschreven aan de daling van de reclame-inkomsten en aan de investeringskosten van nieuwe projecten zoals het e-commerceplatform Storesquare. Dit jaar moeten lagere kosten, het verworven belang van 50 procent in Mediafin en nog een aantal recente overnames de resultaten ondersteunen. In 2018 kan ook een boekhoudkundige meerwaarde van ongeveer 145 miljoen euro geboekt worden op de verkoop van het belang van 50 procent in Medialaan aan De Persgroep. In 2019 zullen de resultaten ondersteund worden door lagere financiële kosten en lagere leasingkosten voor een totaal van 13,5 miljoen euro.

De Amerikaanse bank Citigroup (+0,86%) boekte in het vierde kwartaal grotere verliezen dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009, maar toch zijn beleggers tevreden met deze resultaten. De paradox is te verklaren door de verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting. Daardoor is de waarde van de uitstaande belastingvorderingen op de Amerikaanse overheid stevig gedaald. In het geval van Citgroup gaat het om een eenmalige boekhoudkundige afschrijving van 22 miljard dollar. Vanaf dit jaar echter betaalt Citigroup minder vennootschapsbelasting. Het effectieve tarief daalt van ongeveer 30 naar ongeveer 25 procent. Citigroup kan op die manier een groter deel van de brutowinst gebruiken om de kapitaalbuffer te verhogen. De bank ziet daarom een kans om beleggers te paaien door de volgende drie jaar voor 60 miljard dollar overtollig kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders. De resultaten over het vierde kwartaal brachten weinig nieuws. Mindere resultaten in de zakenbank werden gecompenseerd door betere cijfers in het commercieel bankieren.

De olieramp met het platform Deepwater Horizon uit 2010 blijft BP (-2,6%) financieel achtervolgen. In het vierde kwartaal van 2017 boekte het Britse olieconcern nog eens 1,7 miljard dollar kosten verbonden aan schikkingen en juridische procedures. De totale factuur voor BP is opgelopen tot 65 miljard dollar. BP troost de beleggers dat het deze kosten de baas kan. BP zegt dat het bij een olieprijs van 50 dollar per vat voldoende cash verdient om investeringen en dividenden te betalen. De olieprijs schommelt nu rond 65 dollar per vat.

Ook bij het Amerikaanse conglomeraat General Electric (-3,4%) viel een lijk uit de kast. Het bedrijf boekt in het vierde kwartaal eenmalige kosten van 6,2 miljard dollar in de verzekeringsactiviteit. Dochterbedrijf GE Capital heeft jarenlang een zorgverzekering tegen te lage prijzen in de markt gezet. GE Capital onderschatte de stijging van de levensverwachting van de verzekerden en de prijsstijging van de zorgdiensten die GE Capital verzekerde. Deze verzekeringsportefeuille wordt al tien jaar niet meer aangeboden en dooft dus langzaam uit. Dat er nu nog zo'n grote kostprijs boven water komt, noemt ook CEO John Flannery een grote ontgoocheling. General Electric is in volle herstructurering. Het bedrijf wil zich toeleggen op de industriële activiteiten en bouwt de financiële dienstverlening af.