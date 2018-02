Marktenoverzicht: rentevrees doet beurzen verder zakken

Delen

Wall Street startte zowat 1 procent lager en ook in Europa liepen de verliezen op tot 1 procent en meer. Het is voor de Eurostoxx50-index de vierde verliesdag van de week, waardoor de jaarwinsten bijna volledig zijn weggesmolten. De Duitse DAX-index sloot vandaag al lager af dan het beginniveau van 2018.

De Duitse tienjarige rente stond in december nog op 0,30 procent en klimt al terug naar 0,75 procent. De Belgische tienjarige rente steeg boven 1 procent. Het sterke Amerikaanse banenrapport, met 200.000 nieuwe banen, was wel een opkikker voor de dollar.

De resultaten in Europa waren onvoldoende goed om de angst en de inflatie naar de achtergrond te duwen. In de Eurostoxx50-index was Deutsche Bank (-5,3%) zelfs een erg negatieve uitschieter. Na die zoveelste teleurstelling van de jongste jaren is de Duitse grootbank in beurswaarde zelfs kleiner dan KBC.

Voor het derde jaar op rij lijdt Deutsche Bank verlies en de inkomsten zijn voor de achtste keer in de laatste tien kwartalen gezakt. Ook de Brit John Cryan krijgt de mastodont niet weer in de juiste richting. Het gebrek aan positief nieuws ontmoedigde de aandeelhouders duidelijk en leidde tot flink wat verkoopdruk. Het aandeel van Deutsche Bank is dan ook opnieuw het slechtst presterende van de Europese grootbanken tijdens de afgelopen twaalf maanden.

Een van de weinige uitblinkers in Brussel was WDP (+1,7%). De gereglementeerde vastgoedvennootschap zag haar winst per aandeel met 5,60 euro uitkomen boven de gemiddelde analistenverwachting van 5,53 euro. Het dividend wordt, zoals eerder was aangekondigd, opgetrokken met 6 procent tot 4,50 euro per aandeel. De koersstijging was vooral een gevolg van het optrekken van de ambities voor 2020. WDP, dat is gespecialiseerd in logistiek, gaat tegen 2020 niet 1 miljard, maar 1,25 miljard euro investeren en 75 procent van de projecten zijn al geïdentificeerd.

De winstverwachting voor 2020 kan dan ook worden verhoogd van 6,50 naar 7 euro per aandeel. Voor 2018 mikt WDP op een dividend van 4,80 euro per aandeel. De koers steeg voor het eerst boven de grens van 100 euro.

Volgende week is het uitkijken naar cijfers over de detailhandel in de Europese Unie en het ondernemersvertrouwen in de Verenigde Staten. Verder zijn er de resultaten van BinckBank en Banca Intesa Sanpaolo.