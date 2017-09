Marktenoverzicht: Nyrstar zet vlam in de pijp

De inflatie blijft hardnekkig laag in de eurozone, zo bleek nog maar eens vrijdag. Economen hadden een lichte stijging verwacht, maar die is er niet gekomen. De kerninflatie blijft met 1,3 procent nog een eind verwijderd van het doel van 2 procent van de Europese Centrale Bank. Toch is de kans groot dat voorzitter Mario Draghi volgende maand aankondigt dat hij zijn stimulus volgend jaar begint af te bouwen. Net als bij de Amerikaanse centrale bank rijpen de geesten in Frankfurt dat meer structurele factoren zoals de globalisering en de digitalisering het prijzenpeil onder de knoet houden. Daarom willen de centraal bankiers de gunstige economische wind dezer dagen aangrijpen om het stimulusbeleid af te bouwen.

