Marktenoverzicht: Nieuwe miljoenendeal voor Mithra

De Europese beurzen sloten een kalme handelsdag af met minieme winsten tegen een achtergrond van aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. De euro verloor opnieuw terrein door de onzekerheid over de Europese koers die Duitsland zal varen na de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend. In de VS kwam het consumentenvertrouwen iets onder de verwachtingen uit. De huizenprijzen zetten er hun opmars verder met een stijging van 6 procent in augustus op jaarbasis, maar de verkoop van nieuwe woningen daalde.

