Marktenoverzicht: MDx Health hoogvlieger na goede testresultaten

Het belangrijkste economische nieuws kwam uit China. Daar is de economie in het vierde kwartaal 6,8 procent gegroeid. Dat is niet alleen meer dan verwacht, het is ook de eerste keer sinds 2010 dat de tweede economie van de wereld nog eens versnelt.

De sterke cijfers zijn volgens economen een opsteker, omdat ze niet gedreven zijn door een sterke groei in de kredietverlenging. De kredietgroei is zelfs blijven vertragen, en zo zou de omvang van de Chinese schulden in verhouding tot de omvang van de economie voor het eerst sinds 2011 gekrompen zijn. Net zoals andere regio's profiteerde China vooral van een opmerkelijke versnelling in de wereldeconomie.

Dat betekent niet dat alle zorgen over de Chinese schuldenberg, begin 2016 nog de oorzaak van een mini-crash op de markten, volledig verdwenen zijn. De grote vraag is vooral wat Peking gaat doen zodra de rugwind van de wereldeconomie weer gaat liggen. Blijven de communistische machthebbers dan vasthouden aan hun hervormingen of kiezen ze voor de gemakkelijke weg door de kredietkraan open te draaien.

De sterke Chinese cijfers brachten weinig inspiratie op de Europese beurzen. De voornaamste indexen gaven een gemengde beeld. De Brusselse Bel-20 verloor 0,3 procent.

In Brussel sprong vooral de forse winst van MDxHealth (+10,9%) in het oog. De ontwikkelaar van kankertesten publiceerde positieve resultaten voor een nieuwe test op prostaatkanker. MDxHealth heeft al testen om na te gaan of iemand een verhoogd risico loopt en of iemand de ziekte ook heeft, nu werkt het aan een test om te zien of de behandeling aanslaat.

Voor prostaatkanker bestaat een behandeling, maar het is vandaag nog drie tot vier maanden wachten om te kijken of die behandeling werkt. MDxHealth ontwikkelt een test die dat veel sneller zou kunnen aangeven, waardoor de behandeling veel sneller kan worden bijgestuurd.

Analisten bleven wel voorzichtig. Het is weliswaar veel makkelijker een nieuwe test op de markt te brengen dan een nieuw medicijn, omdat de risico's uiteraard veel kleiner zijn. Toch duurt het nog wel een aantal jaren voor de test effectief op de markt komt. Bovendien moet de test nog verder zijn deugdelijkheid bewijzen, moeten verzekeraars over de terugbetaling beslissen, en moeten ook dokters de test als standaard aanvaarden in hun behandeling.

Voorlopig blijft het voornaamste vraagteken voor MDxHealth dus de verkopen van de twee testen die al op de markt zijn. En daar bleek vorig jaar niet alles van een leien dakje te lopen. Zoals ook Thombogenics een aantal jaren geleden mocht ondervinden, is het niet gemakkelijk om op eigen kracht de Amerikaanse markt te veroveren.

International sprong het nieuws in het oog dat Airbus (+0,5%) dan toch een order binnen heeft voor zijn A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het was al twee jaar geleden dat er nog een bestelling binnenliep, en Airbus had maandag nog gedreigd de stekker uit het programma te trekken. Emirates, dat in het verleden al de helft van de A380 bestelde, hapt nu toe voor 20 nieuwe toestellen met een optie op nog eens 16 vliegtuigen.

Met die bestelling blijft het programma nog minstens tot 2029 lopen. Dat is goed nieuws voor Airbus, dat nog altijd gelooft dat de grote toestellen een succes kunnen worden. Tot nu bleef dat uit, door de crisis, maar ook omdat passagiers liever rechtstreeks vliegen in plaats van eerst naar een grote internationale hub. Airbus gelooft echter dat naarmate nog meer mensen zullen vliegen en luchthavens nog drukker worden, er toch meer vraag zal komen naar zijn jumbojet.

Vrijdag komen Beter Bed in Nederland en General Electric in de VS met voorlopige cijfers voor hun vierde kwartaal. Macro-economisch is het uitkijken naar data over het gemoed van de Belgen en de Amerikanen.