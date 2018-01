Marktenoverzicht: Maandag is overnamedag

Zo pakt de Franse farmareus Sanofi (-3,7%) uit met zijn grootse overname sinds 2011. De Fransen willen 11,6 miljard dollar neertellen, of een premie op de koers van vrijdag van 64 procent, voor Bioverativ (+62,2% bij opening op Wall Street), een biotechbedrijf dat nog maar zowat een jaar geleden werd afgesplitst van biotechgigant Biogen Idec en een aparte beursnotering kreeg. Bioverativ is gespecialiseerd in hemofilie, een ernstige bloedstollingsziekte.

Sanofi wil groei kopen omdat zijn topmedicijn Lantus, middel tegen diabetes, de verkoopcijfers ziet tanen door scherpere concurrentie en een moeilijkere Amerikaanse markt. De markt heeft op zich geen probleem met de strategische keuze om weer een grote overname te doen, maar twijfelt of de prijs niet te hoog is en of Bioverativ wel de juiste keuze is.

Roche heeft met Hemlibra onlangs een medicijn goedgekeurd gekregen waarvan specialisten zeer stevige verkoopcijfers verwachten, en dat andere hemofiliemiddelen in de schaduw kan stellen. Vandaar de negatieve koersreactie op de aankondiging van de deal.

Nog in dezelfde sector is Celgene (+0,3 bij opening op Wall Street) bereid circa 9 miljard dollar te betalen voor de overname van Juno Therapeutics (+26,8% bij start op Wall Street), een premie van liefst 91 procent sinds de markt vorige week ruchtbaarheid kreeg van de gesprekken tussen beide biotechbedrijven. Celgene is gespecialiseerd in kankermedicijnen en de koers nam de afgelopen jaren een hoge vlucht, maar viel vorig jaar sterk terug na een serieuze tegenvaller met een potentieel middel tegen de ziekte van Crohn.

Het topmedicijn, bloedkankermiddel Revlimid, zal normaal de piekverkoop in 2022 bereiken en met onder meer de aankoop van Juno Therapeutics wil Celgene zich daarop voorbereiden. Juno is een van de bedrijven die actief is in CAR-T technologie, een nieuw, maar wellicht heel beloftevol domein binnen de kankerimmonologie, waar wordt geprobeerd via de versterking van het eigen immuunsysteem de kanker te bedwingen.

In die context mag het niet verwonderen dat de Belgische biotechaandelen ook weer goed op dreef waren, met onder meer fraaie koersstijgingen voor Mithra Pharmaceuticals (+6,4%), Thrombogenics (+5,6%), Kiadis Pharma (+5,3%). Maar ook de vedette van de jongste weken Ablynx (+4,4%) liet zich niet onbetuigd.

Tot slot een opmerkelijk verhaal in de luxewereld met het bod van Richemont (-1,9%) op de onlineretailer Yoox Pret à Porter (YNAP) voor 3,3 miljard dollar. Het scepticisme van de luxewereld dat het onlinegebeuren niet zou slaan op luxeproducten, wordt daarmee definitief vaarwel gezegd. Rijke millennials blijken er geen bezwaar meer van te maken juwelen of luxehorloges van 50.000 dollar online te kopen. Vandaar dat spelers als Richemont nu ook op onlineluxebedrijven azen. Beleggers houden wel nog rekening met een hoger tegenbod van een andere luxegigant.

Dinsdag is het uitkijken naar het rentebesluit van de Bank of Japan, de ZEW-indicator (investeerdersvertrouwen) in Duitsland en het consumentenvertrouwen in de Europese Unie. Voorts zijn er de kwartaalcijfers van onder meer Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Texas Instruments en Verizon Communications.