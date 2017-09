Marktenoverzicht: IBA sluit Zweedse coalitie

Voor de coalitiepartners in de aftredende Duitse regering, was de uitslag van de verkiezing ontnuchterend. De christendemocraten wonnen wel, maar minder dan verwacht. De sociaaldemocraten kregen een afstraffing. Bondskanselier Angela Merkel kan aanblijven, maar haar wacht een moeilijke coalitievorming. Duitsland staat voor een periode van politieke onzekerheid, maar dat liet de belegger niet aan het hart komen. De Europese beurzen bleven nagenoeg stabiel. In Brussel won de Bel-20 0,13 procent. De euro ging licht lager tot onder 1,19 dollar.

