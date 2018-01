Marktenoverzicht: Hogere euro deert Europese beurzen niet

Maar niet vandaag omdat er vertrouwen is dat de bedrijfsresultaten zullen meevallen. Zo gaf de Duitse chemiereus BASF een positief winstvooruitzicht en dat stuwde de DAX-index hoger.

Een bedrijf dat nog voor de feitelijke resultaten met nieuws komt over die cijfers is doorgaans een slecht teken. Vaak moet het management dan vertellen dat omzet en/of winst lager dan verwacht zullen uitvallen. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. BASF (+1,7%) meldde gisteren na beurs dat de winst positief zal verrassen.

Door de verbetering in de olie- en gasdivisie en een sterker dan verwachte prestatie van de afdeling gewasbescherming zal de bedrijfswinst met 32 procent toenemen tot 8,3 miljard euro, terwijl de gemiddelde analistenschatting op 7,9 miljard euro lag. Meteen goed voor een klim van het aandeel tot een recordniveau.

Voorts kondigde BASF aan volop te zullen inzetten op materialen voor de batterijen voor elektrische wagens. De Duitsers zijn al begonnen met de bouw van een fabriek ter waarde van 400 miljoen euro. De marktleiders in dit segment zijn het Japanse Sumitomo Metals & Mining en ons eigen Umicore.

Het afgelopen kwartaal was 'historisch' voor IBM (-3,6% bij de opening op Wall Street) in de zin dat voor het eerst in 22 kwartalen de omzet groeide. De toename was met 4 procent matig tot 22,5 miljard dollar. De groeipolen als cloud computing, artificiële intelligentie (Watson), beveiliging en analytische software konden eindelijk de neergang bij de klassieke sectoren counteren.

Toch viel het aandeel meteen terug omdat de twijfels over een structurele groei op lange termijn niet werden weggenomen. Want de positieve verrassing in de omzetgroei kwam eerder van de klassieke activiteiten dan van de groeipolen. De winst per aandeel kwam met 5,18 dollar per aandeel nipt uit boven de analistenconsensus van 5,17 dollar en hield een groei van 8 procent in. De brutomarge bleef ook onder de verwachtingen.

De producent van sterke dranken Rémy Cointreau (-2,4%) kon een nipt beter dan verwachte vergelijkbare omzetgroei tonen in het afgelopen kwartaal. De toename bedroeg 3,2 procent tegenover een marktverwachting van 3 procent. De helft van de omzet bij de Franse producent komt van cognac en daar zien we dat de Chinese markt verder hersteld is, waardoor de groei uitkwam op 5,5 procent tegenover 4,5 procent verwacht.

Toch zagen we een negatieve koersreactie omdat het bedrijf waarschuwde voor een minder dan verwacht winstcijfer door de sterke euro. De appreciatie van de Europese eenheidsmunt zal Rémy Cointreau 17 tot 18 miljoen euro winst kosten.

Op de Brusselse beurs was niet voor het eerst sinds de beursnotering net voor de zomer van vorig jaar Balta Group (-5,2%) het 'lelijke eendje'. Vooral sinds de winstwaarschuwing in november staat het aandeel negatief in de belangstelling. Vandaag werd de koersdaling veroorzaakt door de winstwaarschuwing bij klant Carpetright. De tapijtenmarkt blijft onder druk staan.

Maandag is het enkel uitkijken naar de overheidsschuld in de Europese Unie en verder het consumentenvertrouwen en de vastgoedprijzen in Nederland.