Marktenoverzicht: Europese beurzen sprankelen

Vandaag gaat de opmars van de euro gewoon verder, maar klimmen de Europese indexen toch 1 à 2 procent, omdat uit steeds meer economische gegevens blijkt dat de Europese economieën het beter blijven doen dan verwacht, ondanks de oplopende euro. De Europese beurzen sluiten zich uiteindelijk dan toch aan bij de klim van de belangrijke wereldbeurzen.

Ondanks de prima beursdag staan toch twee Amerikaanse aandelen onder druk. Chiplegende Intel (-3,7% bij de start op Wall Street) moest gisteren al stevig achteruit na onthullingen dat er een fout zit in de processorchips, waardoor er serieuze beveiligingsrisico's zijn. Hackers zouden daardoor relatief gemakkelijk aan gevoelige data op computers en smartphones kunnen raken.

Vandaag dijt het verhaal meer en meer uit in de richting van een schandaal, omdat CEO Brian Krzanich aan CNBC toegaf dat het bedrijf al enkele maanden op de hoogte was van het probleem, maar dat het daarover pas wenste te communiceren op het moment dat er een oplossing was voor het lek. Nu blijkt dat Krzanich op 29 november bijna de helft van zijn Intel-aandelen heeft verkocht, in de periode dus dat hij - en niet de markt - op de hoogte was van dat ernstige probleem. De Intel-woordvoerder spreekt wel over een geplande verkoop, maar het kan ook worden gekwalificeerd als een geval van misbruik van voorkennis.

Ook topman Elon Musk van Tesla Motors (-2,3% bij de start op Wall Street) verloor van zijn pluimen, nadat de productiecijfers voor het vierde kwartaal waren bekendgemaakt. In augustus was nog aangekondigd dat er tegen eind vorig jaar 5000 wagens per week van het Model 3 van de band zouden rollen. Nu blijkt dat dat er nauwelijks 1000 zijn. Tesla moest dan ook de productieverwachting voor het lopende trimester halveren tot 2500 voertuigen per week tegen eind maart. De beoogde 5000 per week zullen pas midden dit jaar worden gehaald. Zo luidt nu de prognose.

Tesla blijft dus keer op keer onder de productieverwachting, en dat wordt meer en meer een probleem. Vooreerst omdat de concurrentie nu wel wakker is geschoten en dit en volgend jaar een reeks concurrerende modellen op de markt zal brengen. Daarnaast betekenen de lage productiecijfers dat Tesla zware verliezen blijft maken en dus weer sneller dan verwacht kapitaal moet ophalen. Tot nu stonden de kandidaat-investeerders in de rij omwille van de iconische figuur van Musk en de grote ambitie van Tesla. Maar de vraag blijft of dit niet stilaan gaat veranderen. Als die appetijt keert, kan de erg hoge koers van Tesla stevig onder druk komen.

Vrijdag is het enkel uitkijken naar cijfers over de detailhandel in Duitsland.