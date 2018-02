Marktenoverzicht: Europese beurzen delen in de correctie

Maar de positieve, zij het heel volatiele start op Wall Street kon geen verder soelaas bieden. De Europese beurzen sloten de dag af met verliezen die opliepen tot 2 à 3 procent.

De Bel-20 incasseerde een verlies van 2,5 procent. Een aantal aandelen maakte daarbij opvallende capriolen.

Zo daalden Gimv (-2,58%) en Melexis tijdens de ochtendhandel kortstondig meer dan 10 procent, om de verliezen uiteindelijk te beperken. Melexis sloot zelfs af met winst (+0,43), in aanloop naar de resultaten van morgen.

Aandelenbeleggers houden intussen meer dan één oog gericht op de stijging van de langetermijnrente als de gangmaker van deze beurscorrectie. In de Verenigde Staten steeg de langetermijnrente met een handvol basispunten. De Europese rentevoeten toonden het spiegelbeeld door enkele basispunten te dalen.

Het Waalse kabelbedrijf Voo huurt vanaf 2019 voor vijf jaar het mobiele netwerk van Telenet (-3,77%) om zijn mobiele diensten aan te bieden. Tot dan maakt Voo gebruik van het netwerk van concurrent Orange Belgium. De keuze van Voo is logisch. Het biedt al sinds 2013 mobiele diensten aan via een partnerschap met Telenet. Het is ook geen geheim dat Telenet de ambitie heeft om Voo over te nemen.

Voo is echter via de Waalse kabelgroep Nethys in handen van de Waalse intercommunales, maar de PS heeft weinig zin om Voo te verkopen aan het Amerikaans-Vlaamse Telenet. Mogelijk brengen de gemeenteraadverkiezingen later dit jaar nieuwe mogelijkheden. Voo heeft ongeveer 150.000 à 200.000 klanten. De verhuur van het mobiele netwerk zou Telenet ongeveer 25 miljoen euro inkomsten per jaar opleveren.

De resultaten van BNP Paribas (-3,26%) bleven in het vierde kwartaal van 2017 licht onder de verwachtingen. De nettowinst van de Franse bank klokte af op 1,43 miljard euro. Dat is 1,1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar de Franse bank werd wel getroffen door eenmalige afschrijvingen in specifieke dossiers. BNP Paribas geeft geen details, maar het gaat wellicht om verliezen in het dossier van Steinhoff International Holdings.

Over heel 2017 is de vergelijkbare nettowinst min of meer stabiel. In het retailbankieren moet BNP Paribas, net zoals de andere banken, afrekenen met druk op de rentemarge. In het zakenbankieren hield BNP Paribas beter stand dan de concurrentie. De inkomsten uit de handel in obligaties, aandelen en andere financiële producten bleef op peil, ondanks de relatieve rust op de markten in 2017.

De bank is vrij optimistisch voor de volgende jaren dankzij de opleving van de Franse economie en de stabilisatie van de rentemarge. Tegen 2010 wil BNP Paribas een rendement op eigen vermogen van ten minste 10 procent boeken.

Het dividend over 2017 wordt opgetrokken met 12 procent tot 3,02 euro per aandeel. Op die manier keert BNP Paribas de helft van de nettowinst uit. De kapitaalratio bedraagt 11,8 procent.

General Motors (+3,5%) timmert verder aan de comeback. De Amerikaanse autobouwer boekte vorig jaar recordresultaten dankzij de sterke verkoop van de grotere modellen. In het vierde kwartaal was er een winst van 1,65 dollar per aandeel, terwijl beleggers rekenden op 1,38 dollar per aandeel.

Het bedrijf boekte vorig jaar wel een nettoverlies van 5,15 miljard dollar, maar dat is te wijten aan de eenmalige lasten van de Amerikaanse belastinghervorming en de verkoop van de Europese merken Vauxhall en Opel. De strategie om enkel nog te investeren in marktsegmenten met groei- en winstpotentieel, gekoppeld aan een strikte kostencontrole, werpt vruchten af.

BP (+0,78%) haalt profijt uit de stijging van de olieprijzen. In het vierde kwartaal steeg de winst meer dan verwacht tot 2,11 miljard dollar. De hogere productie van olie en gas helpt BP uit het dal te klauteren. In het vierde kwartaal produceerde BP 2,58 miljoen vaten per dag, tegenover nog 2,18 miljoen vaten per dag in dezelfde periode vorig jaar. BP verwacht dat het een veel hogere vrije cashflow kan genereren tot voorbij 2020.

TomTom (-8,65%) zag vorig jaar zijn omzet met 9 procent dalen. Operationeel werd winst gemaakt, maar door zware afschrijvingen op de goodwill belandde het eindresultaat voor 204,4 miljoen euro in het rood. Dit jaar verwacht het navigatiebedrijf een verder dalende omzet bij een herstel van de winstgevendheid.

Woensdag komt ook in Brussel het resultatenseizoen op gang. Beleggers kijken uit naar de cijfers van Melexis, Orange Belgium en Fagron. In de Verenigde Staten zal Tesla de show stelen met kwartaalcijfers.