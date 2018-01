Marktenoverzicht: Euro zet opmars voort

Een euro is intussen meer dan 1,21 dollar waard. Dat is het hoogste peil in drie jaar tijd. Uiteindelijk wisten de Europese beurzen met lichte winsten af te sluiten, geholpen door een sterke start op Wall Street. Beleggers putten er inspiratie uit behoorlijke resultaten bij JP Morgan en een licht aantrekkende inflatie.

De Bel-20 schreef er 0,21 procent bij. Umicore en Galapagos voeren de ranglijst aan. Beide aandelen sloten af met nieuwe recordkoersen.

De euro krijgt steun van het voorlopige akkoord over een nieuwe Duitse regering. De Duitse economie wordt verlost van een portie politieke onzekerheid, en een nieuwe grote coalitie van CDU en SPD zou het Europese project genegen zijn. Dat verkleint de kans op een nieuwe grote eurocrisis in de toekomst.

Ook de op til zijnde koersverandering bij de Europese Centrale Bank (ECB) zindert na en ondersteunt de euro. Maar er worden geen bruuske wijzigingen verwacht. De inflatiecijfers in Frankrijk en Spanje, respectievelijk 1,2 en 1,1 procent in december, blijven ruim onder de doelstelling van de ECB.

Ook de rentevoeten zetten vandaag de opwaartse tendens voort. In de Verenigde Staten steeg de kerninflatie onverwacht tot 1,8 procent. Beleggers gaan ervan uit dat de Amerikaanse centrale bank in maart de beleidsrente verhoogt. De hogere inflatie en een krapper geldbeleid duwen in de VS de rentevoeten op zowat alle looptijden hoger.

Pech voor het Nederlandse biochemische bedrijf Avantium (-15,4%) dat ook op de Brusselse beurs noteert. De bouw van de fabriek voor drankflessen op basis van 'groene' plastics loopt twee tot drie jaar vertraging op om de kwaliteit van het product te kunnen verzekeren. Avantium bouwt die fabriek in een joint-venture met het Duitse BASF, maar voor Avantium zijn de toekomstige kasstromen uit het project van groot belang. De vertraging in de bouw is daarom een stevige streep door de rekening. Analisten menen dat de fabriek pas tegen 2025 of 2026 winstgevend zal zijn. De andere projecten van Avantium liggen op schema, maar het risico op een kapitaalverhoging is gevoelig toegenomen.

Het Duitse sportbedrijf Puma (-6,6%) blijft vandaag verweesd achter nu het Franse luxeconcern Kering, dat onder meer het merk Gucci in portefeuille heeft, zijn belang van 70 procent in Puma verdeelt onder zijn aandeelhouders. Wie hoopte dat Kering een overnemer zou vinden voor Puma, komt dus van een kale kermis thuis.

De verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting kostte de Amerikaanse bank JP Morgan Chase (+0,8%) 2,4 miljard dollar in het laatste kwartaal van 2017. Dat klinkt contradictorisch, maar JP Morgan heeft in de boeken nog heel wat uitgestelde belastingvorderingen staan die door de belastingverlaging in waarde daalden. Vanaf dit jaar zal de belastingverlaging wel bijdragen aan de winst. JP Morgan schat dat het effectieve belastingtarief daalt van 32 naar 19 procent.

Zonder rekening te houden met de belastingcapriolen boekte JP Morgan in het vierde kwartaal een vrij stabiele winst. Tegenvallende inkomsten uit de handel in obligaties werden goedgemaakt door een stijgende rentemarge en een stijging van de kredietportefeuille.