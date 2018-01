Marktenoverzicht: Euro is weer spelbreker voor Europese beurzen

De notulen van de ECB brachten aan het licht dat de communicatie over het monetaire beleid wellicht al vroeg in 2018 wordt bijgestuurd. De markt concludeert daaruit dat het aankoopprogramma van obligaties eind september wordt stopgezet, met een stijgende euro en rente tot gevolg.

De euro won dus terrein ten opzichte van de dollar. Maar de Amerikaanse munt was niet de enige dalende munt van de dag. Ook de meeste cryptomunten stonden stevig onder druk. De aanleiding is de intentie van Zuid-Korea om de handel in cryptomunten te verbieden. Onder meer de bitcoin (-3,1%) verloor opnieuw terrein, en dat voor de vier opeenvolgende dag deze week. De correctie is daarmee opgelopen tot 35 procent vanaf de piek.

Traditioneel is Van de Velde (-2,3%) de eerste Belgische beursgenoteerde onderneming die inzicht geeft over het afgelopen boekjaar. Al gaat het dan alleen maar om omzetcijfers. Doorgaans lieten die cijfers een fraaie omzettoename zien. Maar dat is voor het tweede opeenvolgende jaren niet meer het geval. De omzet is uitgekomen op 208,7 miljoen euro, of amper 1 procent meer dan in 2016, en iets minder dan de omzet over 2015.

De omzetstagnatie houdt dus aan, en dat blijft onwennig voor de markt. Temeer omdat Van de Velde de kosten moet opvoeren om ook online weer mee te zijn. Dus gaat de markt opnieuw uit van een winstdaling over 2017 en rekent ze nog niet meteen op veel herstel in 2018. Van de Velde is dus minstens voor even de groeistatus kwijt en dat weegt op de beurskoers.

De kerstverkopen in Groot-Brittannië zijn niet meegevallen en dat hebben de aandeelhouders van Tesco (-4,7%), de grootste supermarktketen over het Kanaal geweten. Analisten hadden op een vergelijkbare omzetgroei van 2,8 procent gerekend, maar het cijfer kwam op 1,9 procent uit. Het management van de keten wijst op het breekbare consumentenvertrouwen door de hele onzekerheid rond de brexit. Vooral de zwakke verkoopcijfers in niet-voeding vielen op.

Vrijdag is het enkel uitkijken naar de inflatiecijfers in Frankrijk en de Verenigde Staten, en naar de officieuze start van het Amerikaanse resultatenseizoen, met de cijfers van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo.