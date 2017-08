Marktenoverzicht: Bpost struikelt over dalende brievenpost

Bij gebrek aan nieuws kabbelen de beurzen rustig verder. In Europa werden kleine ochtendverliezen geruild voor lichte winsten. De dollar zette zijn dalende trend voort nadat enkele bestuurders van de Amerikaanse centrale bank zich bezorgd hadden uitgelaten over de aanhoudend lage inflatie in de Verenigde Staten. De Dow Jones opende licht hoger en maakt kans voor de tiende dag op rij een record neer te zetten bij een aanhoudend bijzonder lage volatiliteit.

De Bel-20 werd afgeremd door de koersval bij bpost (-2,03%). Beleggers reageerden koel op de tweedekwartaalresultaten van het postbedrijf. Vooral de volumedaling van het binnenlandse postverkeer met 6,7 procent zorgde voor onrust. Dat is meer dan de volumedaling van 5 à 6 procent die bpost kan hebben zonder in te teren op de resultaten. Bpost kan als verzachtende omstandigheid inroepen dat moet worden vergelijken met een relatief sterk tweede kwartaal in 2016. Vooral de volumedaling van het klassieke postverkeer met 9,9 procent is alarmerend. Die daling werd gedeeltelijke gecompenseerd door een opvallende stijging in de advertentiepost, die in het spoor van de aantrekkende economie met 4,5 procent aandikte. De daling van het binnenlandse postverkeer kostte bpost in het tweede kwartaal 20 miljoen euro aan inkomsten. Die aderlating wordt ook dit kwartaal goedgemaakt door een sterke stijging van de pakjesverkeer, een aanhoudende kostencontrole, en door de extra inkomsten als gevolg van recente overnames. Bpost bracht een kwart meer pakjes op hun bestemming, maar de inkomstenstijging bleef beperkt tot 19 procent door een ongunstig prijseffect. Per saldo bleef de bedrijfscashflow nagenoeg onveranderd in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, wat in lijn van de verwachtingen lag. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor dit jaar. Dat betekent een recurrente bedrijfscashflow en een dividend op hetzelfde peil als vorig jaar.

De Duitse collega's van Deutsche Post DHL (+1,27%) wisten wel positief te verrassen in het tweede kwartaal omdat de sterk presterende pakjesdienst zwaarder weegt in het resultaat. De bedrijfswinst steeg met 12 procent, wat een stuk beter is dan verwacht. De doelstellingen voor het hele jaar blijven onveranderd.

De logistiekevastgoedgroep Montea (-0,03%) zag de winst in het tweede jaarhelft licht dalen tot 13 miljoen euro, of 1,31 euro per aandeel. Dat is een daling met 5 procent. Aan de basis liggen iets lagere huurinkomsten, maar daar hield de markt rekening mee omdat Montea drie Franse panden heeft verkocht. De nieuwe investeringen compenseerden dat verlies aan huurinkomsten nog niet. Een aandachtspunt is dat de schuldgraad van de groep is opgelopen tot 56,9 procent. Dat beperkt de mogelijkheden voor nieuwe investeringen, omdat de groep in samenspraak met de banken de schuldgraad wil beperken tot 60 procent. Montea houdt wel vast aan de ambitie een vastgoedportefeuille van 650 miljoen euro op te bouwen. Eind juni stond die teller op 617 miljoen euro. In het tweede kwartaal bedroeg de bezettingsgraad 95,8 procent bij een gemiddelde duurtijd van 7,8 jaar voor de huurcontracten.

Het biotechbedrijf Celyad (+8,04%) gaat door op het elan van de voorbije dagen. Sinds het bedrijf eind vorige week een met de onderzoekspartners een nieuwe deal tekende die Celyad potentieel meer inkomsten kan opleveren, won het aandeel al ruim 30 procent.

Het Leuvense Materialise (+4,81%), actief in 3D printing, publiceerde meer dan behoorlijke cijfers over het tweede kwartaal. De omzet steeg met 22 procent en de bedrijfscashflow steeg met 168 procent dankzij sterke prestaties in zowel de productie van printers als de softwarediensten voor 3D-printers. Het bedrijf zegt dat de bedrijfscashflow in de buurt van 13,5 miljoen euro zal landen dit jaar, wat aan de bovenkant is van de verwachtingen is.

De autoverhuurbedrijven hebben het moeilijk. Het Amerikaanse Avis Budget Group (-7,2%) biechtte gisteren ontgoochelende tweedekwartaalresultaten op. Het bedrijf stuurde ook een winstwaarschuwing voor het hele jaar uit. De winst per aandeel zou uitkomen in een vork van 2,4 tot 2,85 dollar per aandeel, in plaats van af te klokken in de buurt van 3,5 dollar per aandeel. De autohuurbedrijven staan onder druk door toenemende concurrentie van Uber en andere bedrijven die op een relatief goedkope manier autoritten aanbieden. Daarnaast staan de prijzen voor tweedehandswagens onder druk, waardoor ook de vloot van Avis waarde verliest. Het bedrijf meldt wel dat de verhuurtarieven lijken te ontsnappen uit hun dalende trend.

Woensdag in Brussel is het uitkijken naar de resultaten van Ahold Delhaize en van Ageas. In Nederland publiceert ABN Amro de cijfers over het tweede kwartaal.