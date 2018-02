Marktenoverzicht: Beurzen dalen ook na het weekend

De Bel-20-index bijvoorbeeld zakte terug tot 4000 punten. Reflatie is het modewoord en de angst voor stijgende rente maakt aandelenbeleggers met de dag zenuwachtiger.

Ondanks opnieuw een rode dag in Brussel bleef bpost (+0,2%) als enige Bel-20-aandeel in het groen. Het goede nieuws is de aankondiging van een verhoging van de postzegeltarieven vanaf 1 maart met 4,7 procent. Dat is beduidend meer dan door de markt verwacht en voor een deel een compensatie voor de geweigerde prijsstijging vorig jaar.

De nieuwe postwet laat bpost toe om ook het gedaalde volume (in België 5 à 6% per jaar) te compenseren. Het positieve nieuws was voor KBC Securities voldoende om een advies- en koersdoelverhoging door te voeren.

Met meer dan gewone belangstelling werd uitgekeken naar de kwartaalresultaten van Ryanair (-2,3%). De Ierse lagekostenmaatschappij kwam vorig najaar in een storm terecht toen ze veel vluchten - aanvankelijk zelfs onaangekondigd - moest schrappen omdat er geen piloten meer waren en topman O' Leary zich zelfs publiekelijk bij 700.000 passagiers diende te verontschuldigen.

Het financiële plaatje blijkt nog wel mee te vallen, want de kwartaalwinst is meer dan verwacht gestegen, van 95 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig boekjaar tot 106 miljoen euro nu bij een 4 procent hogere omzet. Voor het volledige boekjaar wordt Ryanair voorzichtiger door de moeilijke onderhandelingen met de piloten. Het houdt toch rekening met een negatieve impact op de winst van 100 miljoen euro. Aandeelhouders krijgen een doekje voor het bloeden in de vorm van een stevig inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 750 miljoen euro.

Opnieuw een start in mineur op de beurs van New York ondanks de aankondiging van Broadcom dat het vijandige bod op Qualcomm (-2,7% bij de start op Wall Street) wordt opgetrokken van 105 naar 121 miljard dollar of per aandeel van 70 naar 82 dollar, bestaande uit 60 dollar cash per aandeel en de rest in Broadcom-aandelen. De raad van bestuur onder leiding van CEO Steve Mollenkopf had tot nog toe elk gesprek over een overname met de leiding van Broadcom geweigerd omdat het bod zelfs niet het overwegen waard was.

Broadcom stelt wel de voorwaarden dat de overname van NXP Semiconductor moet doorgaan en de Qualcomm-top de algemene vergadering van 6 maart moet laten doorgaan zonder te verdagen en zonder aanpassing aan de agenda. De initiële negatieve koersreactie geeft aan dat de markt niet gelooft dat het hogere bod de kansen op een deal doet toenemen.

Dinsdag is het uitkijken naar de fabrieksorders in Duitsland en de handelsbalans in de VS. Voorts zijn er de resultaten van onder meer BNP Paribas, BP, Munich Re en TomTom in Europa en GM en Gilead Sciences in de VS.