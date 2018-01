Marktenoverzicht: banken en biotechnologie drijven boven

De Amerikaanse lange rente steeg boven 2,5 procent, maar zit nog niet op het niveau van begin vorig jaar toen het optimisme over de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump, de tienjaarsrente boven 2,6 procent duwde.

De Duitse tienjarige rente ging vandaag voor het eerst sinds de zomer van 2017 weer boven 0,5 procent. Die bewegingen van de Duitse rente zijn altijd zeer uitgesproken, omdat er zoveel vraag is naar de hyperveilig geachte Duitse overheidsobligaties van investeerders, terwijl Duitsland geen nieuwe schulden meer aangaat en het aanbod stabiel blijft.

Een aantal elementen spelen een rol in de stijging van de rente van de voorbije dagen. Zo is er schrik dat de Japanse centrale bank dezelfde weg van monetaire verstrakking inslaat als de Europese en de Amerikaanse centrale bank, nadat dinsdag uit data was gebleken dat de bank minder Japanse obligaties aan het inslaan is.

Van de Europese Centrale Bank was al langer geweten dat ze haar obligatie-aankopen in januari zou halveren. Van de Amerikaanse centrale bank worden dit jaar drie renteverhogingen verwacht.

Bovendien tweette Bill Gross, de ongekroonde obligatiekoning die vroeger bij Pimco het mooie weer maakte en nu beheerder is bij Janus Henderson, gisteren na vijf opeenvolgende dagen van stijgende Amerikaanse rentevoeten dat de berenmarkt voor obligaties is begonnen, omdat de langetermijntrend zowel voor vijf- als tienjarige obligaties doorbroken is.

Banken moeten het vooral hebben van het verschil tussen de rente die ze moeten betalen op het spaargeld dat ze aantrekken van bedrijven en gezinnen op de korte termijn en de rente die ze opeisen voor leningen aan bedrijven en gezinnen voor de lange termijn. Het is moeilijk om de klanten de soms negatieve overheidsrente op de korte termijn door te rekenen op hun spaargeld, en dat zette de voorbije jaren druk op de marge van de banken.

Ook de bij de biotechnologie-aandelen zat de vlam weer in de pijp. De spurt van het Duitse diagnosticabedrijf Curetis (+47%) - met een notering in Brussel en Amsterdam - viel het meest op. Curetis heeft een partnerschap op zak met het Chinese bedrijf MGI voor het ontwikkelen van testen voor het opsporen van infectieziekten. Curetis zal betalingen krijgen van MGI voor het gebruik van zijn technologie en royalty's op de verkoop van producten waar zijn technologie in verwerkt zit. De twee partijen sloten in september al een intentieverklaring.

Curetis verdubbelde in waarde sinds Nieuwjaar. Daar staat tegenover dat het in 2017 nog bijna 40 procent van zijn beurswaarde verspeelde, omdat de verkoop van zijn mini-labo's Unyvero in Europa niet zo goed ging als verwacht en de start van de verkoop in de VS op zich liet wachten. Curetis liet twee dagen geleden wel weten dat de goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor commercialisatie in de VS nakende is.

Ablynx (-0,7%) sloot na een volatiele sessie met verlies, ondanks een fikse koersdoelverhoging bij het beurshuis KBC Securities van 28 naar 40 euro. Het koopadvies blijft behouden. Het aandeel was na het vijandige overnamebod van Novo Nordisk stevig hoger gegaan. Het bod op Ablynx kwam kort na het overnamebod op Tigenix (+0,1%) en wakkerde de overnamespeculatie aan. Beleggers zoeken volop naar de volgende overnamekandidaat in het Belgische biotechlandschap.

Biotechnologie zit in de lift (sinds Nieuwjaar) Curetis +100% Tigenix +75% Ablynx +73,5% Bone Therapeutics +27,8% Thrombogenics +25% MDXHealth +14,8%

Donderdag krijgen we cijfers over de industriële productie in de eurozone, de economische groei in Duitsland en de notulen van de jongste vergadering van de Europese Centrale Bank worden vrijgegeven. In Brussel geeft Van de Velde voorbeurs omzetcijfers over 2017 vrij.