Marktenoverzicht: Ablynx stijgt boven biedprijs

Vrijdag werd de Brusselse beurs al aangenaam verrast door het bod met een premie van 82 procent van Takeda Chemicals op TiGenix. De inkt van dat bod was nog niet droog toen Novo Nordisk, een Deense farmaspeler die vooral bekend is van diabetesproducten, liet weten Ablynx (+44,2%) te willen overnemen voor 2,6 miljard euro of 30,5 euro per aandeel.

Het bod bestaat uit 28 euro per aandeel cash en 2,5 euro extra betalingen als bepaalde vorderingen in klinische programma' s worden behaald. Het is was even wachten op een officiële reactie van het Gentse biotechbedrijf, maar die was overduidelijk: het bod is te laag.

Novo Nordisk stelt dat het bedrijf het bod bekendgemaakt heeft om een gesprek met de Ablynx-top tot stand te brengen. Een eerste bod dateert al van begin december, maar tot nog toe was er geen enkele bereidheid tot praten bij Ablynx.

Na een urenlange schorsing schoot de koers bij de hervatting van de notering meteen boven de biedprijs van maximaal 30,5 euro uit. Dat geeft aan dat de markt er mee rekening houdt dat Novo Nordisk het bod nog zal verhogen. Of dat een andere kapitaalkrachtige partner van Ablynx, zoals Merck, Novartis, Abbvie en Sanofi, een hoger tegenbod zal doen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

In dezelfde sector was er ook goed nieuws van UCB (+1,5%). Het grootste Belgische biofarmabedrijf kreeg van de Europese autoriteiten groen licht om romosozumab, gecommercialiseerd onder de naam Evenity, op de Europese markt te lanceren. Midden vorig jaar was er nog zeer slecht nieuws voor Evenity, toen uit fase III-resultaten bleek dat er een verhoogde kans was op hartfalen als nevenwerking.

De toegang tot de Amerikaanse markt is daarmee voor onbepaalde tijd vertraagd in afwachting van een nieuwe studie die kan verklaren waarom en bij wie dat verhoogde risico op hartfalen wordt vastgesteld. Evenity zal misschien nooit het commerciële succes worden dat er tot voor kort van verwacht werd, maar een deftig omzetcijfer blijft nog steeds mogelijk. Romosozumab moet helpen over een aantal jaren het patentverval van de drie stermiddelen Cimzia, Vimpat en Neupro op te vangen.

