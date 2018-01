Marktenoverzicht: Ablynx gaat vlot boven bod

De Europese beurzen gingen collectief hoger, onder meer gedreven door stevige cijfers voor de Duitse industrie. De eurostoxx50, de index die de toon zet voor de beurzen in de eurozone, won 0,2 procent. In Brussel ging de Bel-20 0,7 procent hoger. De sterkste klimmer in de Brusselse sterindex was Bekaert met een winst van 3,2 procent. De grootste verliezer van de dag was Cofinimmo, dat iets meer dan 1 procent lager koerste. Het aandeel van Proximus ondervond weinig hinder van de panne op zijn netwerk en sloot ongewijzigd.

Het bod van het Deense Novo Nordisk stuurde Ablynx maandag al 45 procent hoger, vandaag kwam daar nog 13,5 procent bij. Daarmee toonde de belegger zijn geloof dat er nog een hoger bod kan komen. Op de markt gonst het van de geruchten dat nog andere farmareuzen zich in de strijd om het Belgische biotechbedrijf zullen gooien. Ablynx wakkerde zelf het vuur op de beurs nog wat aan. Op een belangrijke biotechconferentie verhoogde het bedrijf zijn vooruitzichten voor de verkopen van zijn medicijn dat dicht bij een goedkeuring voor commercialisering staat met 40 procent.

Nog in biotechland heeft Biocartis (+3,1%) een nieuwe deal gesloten met Amgen voor de ontwikkeling van een nieuwe test. Die hoort bij een kankermedicijn dat Amgen aan het onderzoeken is. De test van Biocartis moet helpen bij het onderzoek en moet later nagaan of het middel ook aanslaat. Veel details zijn er niet bekend. Biocartis maakt bijvoorbeeld niet publiek om welke kankerbehandeling het gaat en wat de financiële voorwaarden zijn. De samenwerking - de tweede al tussen beide bedrijven - geeft Biocartis ongetwijfeld extra middelen voor de ontwikkeling en uitzicht op royalty's, zodra het middel op de markt is. Het kandermedicijn moet wel nog alle testen doorlopen. Het is dus nog jaren verwijderd van de winkelrekken. Beleggers zijn dan ook vooral opgetogen met de erkenning die de samenwerking betekent voor de technologie van Biocartis.

Buiten het Belgische biotechwereldje was er nieuws bij WDP (+0,5%). De vastgoedgroep heeft de hand gelegd op drie percelen bouwgrond in Nederland. De gronden moeten nog ontwikkeld worden, maar ze hebben volgens analisten veel potentieel, zeker nu de Nederlandse economie boomt en onze noorderburen meer dan ooit de logistieke kaart trekken.

Donderdag nabeurs onze tijd liep GoPro in de kijker op Wall Street. De producent van camera's, die vooral bekend zijn bij avontuurlijke sporters, verloor eerst tot een derde van zijn beurswaarde, nadat het bekend had gemaakt dat het bedrijf dramatische cijfers heeft geboekt in het vierde kwartaal. In de loop van de beursdag herstelde de koers dan nog deels tot een verlies van 13 procent, nadat het bedrijf te kennen gaf dat het openstaat voor een verkoop.

Beleggers hebben nog niet veel plezier beleefd aan GoPro. Het fel gehypte hebbeding trok in 2014 naar de beurs tegen 24 dollar. Vandaag noteert het aandeel bijna drie kwart lager. In vergelijking met de piek van 97 dollar is de neergang pas echt dramatisch. GoPro kon de belofte van diversificatie naar andere producten nooit waarmaken en het trekt nu ook de stekker uit zijn mislukte droneavontuur.

In Zuid-Korea verloor Samsung 3 procent na teleurstellende cijfers. De technologiegigant ondervond in het laatste kwartaal van het jaar vooral hinder van de sterke Zuid-Koreaanse won, maar beleggers maken zich ook steeds meer zorgen over de prijzenslag en dreigende overproductie op de chipmarkt.

Woensdag staan cijfers voor industriële productie in Frankrijk op de agenda. Beleggers zoeken daarin de bevestiging van de sterke economische groei in de eurozone. In de bedrijfswereld zijn er cijfers bij TakeAway.com, bij ons bekend van de bestelsite pizza.be.