Lezersvraag: Ben ik te laat met beurstaks?

Ik heb een rekening in Luxemburg, die ik heb gemeld bij het Centraal Aanspreekpunt. Elk jaar geef ik mijn inkomsten aan. Ik ging ervan uit dat de beurstaks, die sinds 1 januari ook verschuldigd is op transacties in het buitenland, via de aangifte zou worden afgerekend. Nu las ik dat dat niet zo is. Hoe kan ik die fout rechtzetten?