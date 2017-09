Ilse De Witte Redacteur bij Trends Opinie

'Krijgen levensverzekeringen een voorkeursbehandeling, omdat de belasting bij het begin van het contract wordt geïnd?'

'In tegenstelling tot andere spaar- en beleggingsvormen, die jaar na jaar zwaarder worden belast, is er al vier jaar niet meer getornd aan het belastingsregime voor levensverzekeringen. Enkel spitsvondige productontwikkelaars in de bank- en verzekeringswereld hebben baat bij dit wispelturige fiscale klimaat', zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.