Koers bitcoin blijft onder druk staan

Er gaan nu ook berichten dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC van plan is het Congres in Washington te vragen om federaal toezicht mogelijk te maken op handelsplatformen voor dit soort valuta's. In Europa heeft de baas van de Bank for International Settlements (BIS) gezegd dat het belangrijk is dat overheden en toezichthouders de cryptohandel in toom houden, anders zou die mogelijk een bedreiging kunnen vormen voor de financiële stabiliteit.

De bitcoin daalt al weken sinds de piek in december van 20.000 dollar. De laatste dagen lijkt de koersval echter in een stroomversnelling te komen. Maandag zakte de waarde al door de 7.000 dollar. Ook de waarde van andere cryptomunten, zoals de ripple, ether en litecoin, is de laatste tijd stevig gedaald.