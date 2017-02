Jurgen Ingels: 'Ik geloof niet in digitale disruptie'

Er is één gemeenschappelijke deler in wat Jurgen Ingels, Peter De Keyzer en Li Bing kwamen vertellen: technologie verandert de business. "Ik geloof niet in digitale disruptie", stelt fintech-ondernemer Jurgen Ingels de aanwezigen gerust. "Ik geloof vooral in technologie die banken in staat zal stellen om de klanten sneller informatie te verstrekken en verder te helpen. Je moet het beschouwen als een ecosysteem. Technologie zal veel hindernissen van deze sector overwinnen."

...